Raffaele Fitto, ultime stoccate da Bari e chiusura in Salento a Lecce e Maglie

Raffaele Fitto conclude la sua campagna elettorale nel barese con una conferenza stampa nel centro città, in via Argiro, e una visita in azienda a Conversano, prima di trasferirsi in Salento per il gran finale a Lecce e a Maglie: “Oggi si chiude questa campagna elettorale bellissima – ha detto Fitto - dove in lungo e in largo abbiamo raccontato ai pugliesi cosa è la Puglia che funziona e come sarà la Regione che vogliamo. Con gli appuntamenti salentini chiuderemo la campagna elettorale, ma non chiuderemo mai il dialogo con i cittadini, che continuerà senza mai fermarsi”.

Insieme a lui i responsabili regionali delle forze politiche che sostengono la sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia, Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia), Luigi D’Eramo (Lega), Mauro D’Attis (Forza Italia),

“È stata una campagna elettorale entusiasmante ed intensa - ha aggiunto Fitto - grazie per il sostegno e il prezioso contributo al programma. Grazie alla Lega - Salvini Premier, a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, Udc Italia e Nuovo PSI - Riformisti per l'Italia. E grazie anche a chi ha creduto nel mio progetto e lo ha arricchito con la lista La Puglia Domani. Siamo una squadra coesa e insieme andremo a governare!”

“Il nostro programma di governo per questa Regione - ha sottolineato - resta un programma aperto e ‘in divenire’, perché è il frutto di un grande lavoro per portare finalmente il cambiamento. Sostenendo, nel contempo, la ricerca e l’innovazione, e generando nuove opportunità, con l’obiettivo di offrire piattaforme per la crescita internazionale delle nostre imprese”.

Al centro degli interventi l’azione incessante del presidente uscente, Michele Emiliano, in cerca di consenso e voti con metodi - a detta dei relatori - poco leciti: “Leggo INCREDULO le dichiarazioni di Michele Emiliano - ha dichiarato Marcello Gemmato - sapete cos'ha detto? ‘Ognuno è libero di votare chi crede. Ma nessuno ha il diritto di usare la promessa di un posto di lavoro come un ricatto. L'ho sempre detto, lo ribadirò sempre’. Secondo voi è normale?”

Più diretto l’attacco del parlamentare Mauro D'Attis, coordinatore regionale di Forza Italia, su voto di scambio e stabilizzazione precari: "Credo che non ci sia stata una campagna elettorale dove si è consumato tanto voto di scambio come in questa, in assoluto, nella storia degli ultimi decenni".

“La stabilizzazione di 26 precari al Policlinico di Bari, di cui si legge in queste ore sulle agenzie di stampa - ha detto D’Attis - se l'avesse fatta il centrodestra le Procure avrebbero spalancato i portoni delle patrie galere”.

“Non è possibile che quello che sta accadendo in Puglia sia solo oggetto di dibattito politico. Abbiamo visto lavoratori precari che sono dovuti andare a firmare il contratto di lavoro con i candidati, sotto l’occhio compiaciuto del candidato presidente del centrosinistra. Attraverso la nostra delegazione parlamentare – ha concluso D’Attis - non ci fermeremo alla denuncia in questa conferenza stampa".

Da domani dovrebbe calare il silenzio, ma l’impressione che sarà un silenzio “assordante”, magari fino alla chiusura delle urne, è alquanto forte.

