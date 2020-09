PugliaItalia

Mercoledì, 9 settembre 2020 - 18:37:00 Regionali 2020, lo spot di Emiliano in stile Marchionne Lo spot per le Regionali 2020 di Michele Emiliano in stile Sergio Marchionne. Il video.

Lo spot appena sfornato dallo staff del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in dirittura d'arrivo all'appuntamento del 20 e 21 settembre, ha il sapore dei video di Sergio Marchionne, in cui era lo stesso manager a scrivere i testi. Il video già largamente condiviso sui social, chiude col messaggio istituzionale della campagna del presidente: "La Puglia ce la fa".