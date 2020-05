Regionali, la Lega Puglia tiene il punto e conferma Nuccio Altieri

La Lega Puglia tiene il punto e conferma il nome di Nuccio Altieri per la candidatura leghista alla presidenza della Regione Puglia. L'ipotesi di una rottura all'orizzonte si delinea sempre più marcatamente nei suoi contorni più prossimi.

E' quanto si può leggere tra le righe dell'ultima dichiarazione del Segretario Regionale della Lega Puglia per Salvini Premier Luigi D’Eramo: "E' tornato a riunirsi a Bari l’esecutivo regionale della Lega Puglia che, in una lunga riunione di oltre sei ore, ha lavorato sulla definizione dei punti fondamentali del programma per il rinnovamento della Puglia e la formazione delle sei liste provinciali".

"Siamo pronti ad offrire alla coalizione di centrodestra non solo una candidatura di grande competenza e preparazione per la presidenza della regione, quale è quella di Nuccio Altieri - aggiunge D'Eramo - ma anche un programma politico chiaro ed innovativo, che sarà rappresentato dai cinquanta migliori leghisti di Puglia che saranno candidati nelle nostre liste per il consiglio regionale e di cui abbiamo già oltre cento disponibilità".

"Riteniamo, quindi, di rafforzare in questo modo la coalizione di centrodestra con le idee, i valori e la coerenza della Lega. Il centrodestra - conclude la nota D'Eramo - sarà unito in piazza il 2 giugno e nelle urne per liberare la Puglia dai fallimenti di Michele Emiliano e per questo la Lega lavora a testa bassa, per dare il proprio migliore contributo al tavolo nazionale della coalizione a cui è affidata la sintesi finale”.

Agli squilli di tromba della Lega Puglia, seguiranno i rintocchi delle campane di Fratelli d'Italia?

(gelormini@gmail.com)