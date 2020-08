Regionali, le liste in Puglia di Fratelli d'Italia per Fitto

Il deposito alla Corte d'Appello di Bari della lista dei candidati di Fratelli d'Italia al Consiglio Regionale, per la circoscrizione di Bari e analogamente per le altre circoscrizioni, è confermato da Marcello Gemmato, coordinatore regionale Puglia di Fd'I.

"Sono stati giorni adrenalinici - detto Gemmato - ce ne aspettano altrettanti. Siamo carichi e pronti per questo mese di campagna elettorale. Grazie come sempre a tutti gli amici e sostenitori che hanno lavorato impeccabilmente"

"L'avevamo anticipato - ha ribadito Gemmato - abbiamo messo su una squadra di donne e uomini di qualità, candidati che porteranno avanti e sostanzieranno un progetto politico che ci vedrà protagonisti. È stata da subito la nostra sfida, come anche quella di arrivare al miglior risultato per Fratelli d'Italia Puglia tra le regioni al voto".





"Adesso inizia il vero percorso verso la vittoria - cocnluso Gemmato - per spazzare via quindici anni di malgoverno di centrosinistra e riportare la Puglia e i pugliesi al centro dell'azione politica. Con Giorgia Meloni in Italia e Raffaele Fitto in Puglia ambiamo alla nuova stagione del centrodestra".

I candidati di Fratelli d'Italia in Puglia:

BARI

1.Allegretti Vittoria

2.Casamassima Domenico

3.Cicirelli Maria

4.Diomede Teresa

5.D'Onghia Katrin Daniela

6.Ferri Giuseppina

7.Finocchio Pasquale

8.Loizzo Nicola Fedele

9.Melini Irma

10.Paparella Pietro detto Piero

11.Picaro Michele

12.Scatigna Tommaso

13.Silletti Giuseppe Nicola

14.Valentini Aldo Vito detto Vito

15.Zullo Ignazio

BAT

1.Di Feo Francesco

2.Lima Raimondo

3.Matera Mariangela

4.Spina Antonia

5.Ventola Francesco

BRINDISI

1.Carbone Giuseppe

2.Caroli Luigi

3.Giannone Giuliana

4.Guadalupi Pietro

5.Saccomanno Tiberio

FOGGIA

1.Canistro Nunzia

2.Castriotta Raffaele detto Lello

3.De Lallo Lucia Rita

4.De Leonardis Giovanni

5.D'Emilio Francesco

6.Giannatempo Antonio

7.Longo Bruno

8.Pica Giuseppe

LECCE

1.Basile Cataldo

2.Congedo Saverio

3.De Benedetto Federica

4.Gabellone Antonio Maria

5.Giannotti Franca

6.Giordano Michele Riccardo

7.Grasso Maria Rosa

8.Manca Luigi

9.Mariano Sonia

10.Stefano Giovanni

TARANTO

1.Arrè Francesca

2.Maiorano Luigi Giovanni

3.Perrini Renato

4.Perrone Agostino

5.Pilolli Domenico Giovanni

6.Rigo Mario

7.Vietri Giampaolo

(gelormini@gmail.com)