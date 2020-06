Regionali, Lega Puglia corre e presenta suo candidato con relativo programma

La Lega Puglia prova a bruciare i tempi e ufficializza il proprio candidato, Nuccio Altieri, alle elezioni per il rinnovo della Presidenza della Regfione Puglia, con relativo programma, da proporre alla coalizione di centrodestra.

Auspica una data elettorale per la seconda meta di settembre e, almeno formalmente, non si dice preoccupata della tenuta del movimento, dopo le reazioni di quella parte più vicina all'europarlamentare Andrea Caroppo, e dopo la letrera dei 108 al segretario Matteo Salvini.

La presentazione alla stampa di Nuccio Altieri, nella sua prima uscita ufficiale da candidato della Lega alle prossime Regionali in Puglia, viene fatta dal segretario regionale, Luigi D’Eramo, insieme ai parlamentari, dirigenti regionali, sindaci e consiglieri comunali. E con l'occasione vengono presentate anche le proposte programmatiche da portare sul tavolo del centrodestra.

Undici punti da sottoporre agli alleati e ai pugliesi: partendo dalla semplificazione amministrativa, facendo fulcro sul turismo, e articolando l'azione attraverso gli interventi a sostegno di Agricoltura, Infrastrutture e Sanità.

“La Puglia deve ripartire da 3 mesi di lockdown provocato dal coronavirus - ha detto Altieri - ma anche dal lockdown causato negli ultimi cinque anni da Michele Emiliano. Io mi limito a fare l’interprete della visione della Lega, perché la Lega non è una piattaforma per progetti personali".

"Abbiamo scelto di dire che la Puglia deve ripartire - ha proseguito Altieri - certo, perchè Emiliano ha bloccato di tutto tranne la Xylella che ieri è arrivata a Locorotondo. Siamo un partito sovranista, infatti noi vogliamo dare sovranità ai cittadini pugliesi, che oggi sono sudditi maltrattati di un’amministrazione regionale inconcludente".

"Emiliano ha bloccato i balneari, le imprese, il turismo, l’agricoltura - ha incalzato il parlamentare della Lega - Emiliano ha governato da burocrate, inserendo procedure su procedure, bloccando la voglia e la capacità dei pugliesi".

"Siamo una regione che parla di turismo, ma che non è capace di fare un bando per dare la licenza di guida turistica a chi vuole mettersi al servizio degli ospiti - ha sottolineato Altieri, che poi ha concluso - la Puglia, in questi anni, ha sofferto una mancanza di visione, facciamo una promessa: noi nomineremo subito gli assessori alla Sanità e all’Agricoltura. Sembra una banalità, ma oggi sui due temi principali di sviluppo non abbiamo chi se ne occupa”.

* Si ringrazia Media Report TV per il video integrale della conferenza:

