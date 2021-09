'Restauro in Tour', buona la prima a Bari tra Rosoni e cura del Patrimonio

Si avvia alla chiusura l’edizione barese di ‘Restauro in Tour’, il salone dedicato a economia, conservazione, tecnologie e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, organizzato da Nuova Fiera del Levante e da Ferrara Fiere Congressi in partnership con Assorestauro. Con 120 espositori e delegazioni straniere da sette paesi, ‘Restauro in Tour’ si appresta a vivere le ultime intense ore di incontri B2B e convegni ospitati nella Fiera del Levante di Bari, sede scelta dagli organizzatori per proiettare il settore del restauro italiano verso il bacino del Mediterraneo.

Nella giornata conclusiva dell’iniziativa di ‘Restauro Made in Italy’ (il progetto sostenuto da MAECI e Agenzia ICE per promuovere l’eccellenza del restauro italiano nel mondo) sono in programma gli ultimi convegni dei 45 in programma (di cui 30 curati dal Ministero della Cultura). Appuntamento principale della giornata alle 11,30 ‘Gli appalti pubblici nel settore dei beni culturali’ organizzato da ANCE Bari e BAT e Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari (che riconoscerà alcuni crediti formativi). Tra gli altri, alle 10 si terrà in presenza ‘Il restauro del presepe lapideo della cattedrale di Altamura: studio diagnostico e metodologie operative’, a cura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari in collaborazione con il Segretariato regionale del MiC per la Puglia, Università degli Studi di Bari e Diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva delle Fonti.

Si chiude anche la ‘Restoration Week’, il tour itinerante con esperti internazionali del settore che sta permettendo, attraverso visite in presenza e in live streaming, di approfondire le caratteristiche di alcuni importanti cantieri di grande rilevanza. Gli organizzatori Agenzia ICE e Assorestauro, dopo Napoli e Pompei fanno tappa a Matera: qui, nella Città Europea della Cultura 2019, si visiteranno Jazzo Gattini e le chiese rupestri del Parco della Storia dell’Uomo oltre che il Museo Nazionale di Matera ospitato a Palazzo Lanfranchi.

La tappa a Matera di ‘Restoration week’, il tour itinerante con visite sia in presenza che in live streaming ad alcuni cantieri di restauro di Napoli, Pompei e Matera, è organizzata da Agenzia ICE e Assorestauro. La ‘Restoration week’ – evento parallelo a ‘Restauro in Tour’, è un vero e proprio summit itinerante di esperti internazionali del settore, che si confrontano sulle tecniche e le metodologie del restauro italiano direttamente sui cantieri, per mostrare come queste vengono impiegate per riportare alla luce bellezze artistiche ancora inedite.

L’incontro di venerdì 3 settembre dalle 14 alle 16,30 presso l’Auditorium di Casa Cava - “Matera nascosta: i siti archeologici e le chiese rupestri” (info su: https://www.restorationweek. it/about-restoration-week/ matera/ )

Nell’occasione sarà proiettato il documentario sui cantieri di Matera in cui sono raccolte le voci dei restauratori ed esperti che hanno partecipato al restauro di:

Chiese rupestri del Parco della Storia dell’Uomo

Villaggio trincerato

Jazzo Gattini

Museo Nazionale di Matera – Palazzo Lanfranchi

Interverranno e saranno a disposizione della stampa dalle 14 alle 14,30 e dopo le 16:

assessore Cultura Comune di Matera, Giampaolo D'Andrea

viceministro della Cultura della Repubblica di Albania, Meri Kumbe

presidente Ente Parco della Murgia Materana, Michele Lamacchia

presidente del consiglio comunale Comune di Matera, Antonio Materdomini

direttrice del Museo Nazionale di Matera, Annamaria Mauro

referente Riserva statale storica e architettonica Repubblica dell’Azerbaijan che ha siglato nel 2019 accordo con il Comune di Matera, Icheri Sheler

gli architetti ed esperti coinvolti nei più importanti progetti di restauro riguardanti Matera

