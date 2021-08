Restauro in Tour a Bari in FdL 120 espositori 7 delegazioni estere 45 convegni

Il quartiere fieristico di Bari riapre con ‘Restauro in tour’, l’edizione 2021 del Salone Internazionale del Restauro, il più importante evento al mondo dedicato a economia, conservazione, tecnologie e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Organizzato da Nuova Fiera del Levante e Ferrara Fiere Congressi in partnership con Assorestauro, ‘Restauro in Tour’ sarà inaugurato la mattina di mercoledì primo settembre, per proseguire con un ricco calendario di eventi sino a venerdì 3.

Con l’avvicinarsi dell’inaugurazione cresce l’attesa per l’evento, per la prima volta lontano dall’Emilia Romagna e in modalità ‘live&digital’: saranno quasi 120, infatti, gli espositori in presenza o sulla piattaforma digitale tra istituzioni, imprese specializzate in restauro, studi di architettura e ingegneria, fornitori e produttori di materiali, società di servizi legati ai beni culturali e alla valorizzazione di siti storici o impegnate in tecnologie, diagnostica e illuminazione.

Circa cento, invece, gli operatori specializzati esteri prenotati per avere incontri ‘B2B’ con gli espositori sulla piattaforma digitale gestita dall’Agenzia ICE, mentre sette sono i paesi di provenienza delle delegazioni estere (Albania, Arabia Saudita, Azerbaijan, Croazia, Cuba, Israele e Libano) con 25 partecipanti, tra cui rappresentanti dei Ministeri della Cultura dei diversi paesi.

Molto attesa la partecipazione dell’Albania, partner Country dell’evento, con la Ministra della Cultura, Elva Margariti, a capo della delegazione. Il Ministero della Cultura, presente con un ampio spazio espositivo, ha curato - col contributo e la presenza degli Istituti afferenti al Segretariato regionale del MiC per la Puglia e alla Direzione Regionale Musei Puglia - 30 dei 45 convegni in programma.

Per i due convegni internazionali - ‘Heritage and Sustainability’ (1° settembre) e ‘Giornata di studi sul restauro in Puglia’ (2 settembre) - oltre che per quello del 3 settembre (‘Gli appalti pubblici nel settore dei beni culturali’), l’Ordine degli Architetti della Provincia di Bari riconoscerà alcuni crediti formativi.

Numerosi, infine, i webinar organizzati dagli espositori e trasmessi in streaming sulla piattaforma digitale. Quasi 120 gli espositori, sette delegazioni dall’estero, 45 i convegni

L’ingresso all’evento, consentito con green pass o tampone negativo al virus Sars-Cov-2, è gratuito previa registrazione obbligatoria sul sito salonedelrestauro.com , dove è possibile visualizzare il programma della manifestazione e l’elenco degli espositori.

A precedere e affiancare ‘Restauro in Tour’ ci sarà la ‘Restoration week’, il tour itinerante con visite sia in presenza che in live streaming ad alcuni cantieri di restauro di Napoli, Pompei e Matera, organizzato da Agenzia ICE e Assorestauro, in programma da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre.

Si comincerà proprio lunedì dal capoluogo partenopeo, del quale si visiteranno le chiese di “San Giovani in Carbonara”, di “Donna Regina vecchia”, la “Biblioteca Girolamini” e “Villa Galdi, Marigliano”. Il giorno successivo sarà la volta di Pompei e dei cantieri “L’insula degli amanti casti” e “Villa Diomede”. Ultima tappa venerdì 3 settembre a Matera, Città Europea della Cultura 2019: qui si visiteranno “Jazzo Gattini”, le chiese rupestri del Parco della Storia dell’Uomo e “Palazzo Lanfranchi”.

La ‘Restoration week’ sarà un vero e proprio summit itinerante di esperti internazionali del settore, che si confronteranno sulle tecniche e le metodologie del restauro italiano direttamente sui cantieri, per mostrare come queste vengono impiegate per riportare alla luce bellezze artistiche ancora inedite.

Due le piattaforme per registrarsi agli eventi e avere tutte le informazioni sugli appuntamenti di ‘Restauro in Tour’, iniziativa di ‘Restauro Made in Italy’ - il progetto sostenuto da MAECI e Agenzia ICE – e ‘Restoration Week’: www.salonedelrestauro.com e www.restorationweek.it.

SALONE INTERNAZIONALE DEL RESTAURO “IN TOUR” 1-3 settembre 2021, Fiera del Levante, Bari Orari di apertura: mercoledì 1 e giovedì 2 dalle 9.30 alle 18.30 – venerdì 3 dalle 9.30 alle 14.30

Per maggiori informazioni scrivere a info@salonedelrestauro.com

