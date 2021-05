Rifiuti in Daunia, il sindaco Cavalieri replica a De Leonardis (FdI)

Il sindaco di Troia (Fg), Leonardo Cavalieri, replica all’iniziativa del consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale, Giannicola De Leonardis (Fratelli d’Italia), che ha presentato un’interrogazione sull’ipotesi di installazione nel comune dauno di un impianto di biometano da Forsu.

“Leggo di un’interrogazione presentata dal vice presidente del Consiglio regionale, Giannicola De Leonardis, al presidente Emiliano e all’assessore all’ambiente Anna Grazia Maraschio, in merito alla realizzazione di un impianto per la produzione di biometano da FORSU proposto al Comune di Troia".

"Nel post informativo - precisa Cavalieri - De Leonardis omette due passaggi importanti e determinanti:

1️⃣ si tratta di una “proposta”;

2️⃣ la mia amministrazione, su tale proposta, ha pensato di coinvolgere tutta la comunità troiana nel processo decisionale”.

“Mi riesce difficile capire - scrive il primo cittadino - il motivo del coinvolgimento della Regione Puglia richiesto da De Leonardis, specificatamente su Troia, anziché su un discorso generale e su come la Regione Puglia voglia affrontare questo tema”.

"Per la prima volta, in Capitanata – sottolinea Cavalieri - a decidere su questioni che riguardano il territorio comunale saranno i cittadini e non mi risulta che in altri centri dello stesso territorio, le amministrazioni comunali abbiano avviato PRELIMINARMENTE un percorso di coinvolgimento della comunità cittadina, su questioni importanti come l’insediamento di impianti energetici”.

“La mia Amministrazione, ricevuta la proposta, tenendo fede al mandato affidatole dagli elettori, sta agendo in totale trasparenza e correttezza, sia politica sia istituzionale”.

"L’intera comunità sarà coinvolta nel percorso decisionale - ribadisce il sindaco di Troia - nelle prossime settimane avvieremo assemblee e incontri informativi con tecnici ed esperti. Ascolteremo la società proponente, ma sulla bilancia ognuno potrà mettere i propri dubbi, il proprio sapere e le proprie conoscenze. L’unica volontà che rispetteremo sarà quella dei cittadini”.

“Se la comunità darà parere negativo a quella che oggi è solo una proposta progettuale - specifica Cavalieri - la mia Amministrazione la rispetterà. Non ci saranno altre strade da percorrere o altre possibilità per arrivare alla realizzazione dell’impianto”.

“Dispiace doverlo ricordare, ma MAI, a mia memoria, De Leonardis è intervenuto a difesa di terre, paesaggio e agricoltura fagocitati e devastati da giganteschi impianti eolici.

“La salvaguardia del territorio e della filiera agricola - aggiunge - resta la nostra priorità! Lo abbiamo dimostrato dichiarando il nostro comune “saturo”, rispetto agli insediamenti di impianti eolici. Anche in quel caso, abbiamo dato ascolto al comune sentire, alla città”.

“Inoltre - spiega Cavalieri - credo che l'assessore all'ambiente della Regione Puglia non avrà possibilità di rispondere all'interrogazione di De Leonardis, per il semplice fatto che la questione, al momento, è al vaglio dei cittadini di Troia”.

“La Regione, dunque, sarà chiamata ad effettuare tutti i controlli previsti dalle norme - conclude Cavalieri - solo se, e sottolineo se, la comunità troiana esprimerà parere positivo alla realizzazione dell'impianto. Trasparenza, consapevolezza e condivisione con la comunità continueranno a caratterizzare il cammino che abbiamo intrapreso”.

