Roberta Metsola in visita istituzionale a Lecce e Catanzaro

Nell’ambito della visita in alcune regioni del Sud Italia, lunedì 4 dicembre la Presidente Metsola sarà a Lecce, per partecipare al convegno “Next Generation EU e le sfide dell'UE” con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il PNRR Raffaele Fitto.

Metsola 1200 690x362 1Guarda la gallery

Nel pomeriggio, la Presidente si recherà a Catanzaro, dove incontrerà Roberto Occhiuto, Presidente della Regione Calabria, e i membri del Parlamento europeo eletti nella circoscrizione dell'Italia meridionale presso la sede della Regione Calabria. Alle 18.45, la Presidente Metsola visiterà la sala di controllo dell’ "Operazione Tolleranza Zero per il controllo del territorio attraverso i droni per l'antincendio, il monitoraggio del mare e l'inquinamento ambientale".

roberta metsolaGuarda la gallery

La mattina successiva, martedì 5 dicembre, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola sarà ancora a Catanzaro, presso la sede della Regione Calabria. Nella nuova centrale operativa del 112, la Presidente assisterà alla simulazione del sistema di emergenza del numero unico europeo, insieme ad Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari Esteri, al Ministro dell' Interno Matteo Piantedosi e al Presidente Occhiuto.

(gelormini@gmail.com)