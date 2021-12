Roberto Lorusso: 'umilmente LEADER' la presentazione a Bari

Roberto Lorusso, insieme a Domenico Laforgia (Presidente di Acquedotto Pugliese Spa) e Davide Rota (Ceo di Linkem Spa), lunedì 13 dicembre 2021 alle ore 19,30 - nell'Aula Magna del Collegio Universitario di Merito Poggiolevante a Bari - animerà a una conversazione "illuminata" e "illuminante", partendo dal suo ultimo lavoro: il libro "umilmente LEADER".

La conversazione sarà moderata da Vito Albino Presidente di ARTI Puglia (Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione). Sarà necessario iscriversi qui: https://www.poggiolevante.it/evento/2021-12-13 preventivamente e rispettare le norme in vigore anti COVID.

L'autore, con questo piccolo saggio, intende dimostrare come "L'umiltà consenta di acquisire importanti competenze che, esercitate quotidianamente, la rafforzano e la fanno crescere sempre di più".

Questo libro di Roberto Lorusso sulla leadership umile, può intendersi anche come una provocazione, per mettere allo scoperto l’inespresso e portare il lettore verso l’essenziale del successo: mettendo in evidenza quanto e come il vero potere sia nel servizio! Per cui, il vero Leader è colui che riconosce questo suo potere.

"Mettersi al servizio, prendersi cura della bellezza di ogni persona affinché fiorisca…- ribadisce Roberto Lorusso - si può fare solo con l’umiltà di chi sa di essere dinanzi a un mistero più grande di sé! E non ci sono formule prefissate… ci sono quei puntini di sospensione, da riempire con ciò che ogni relazione ci fa scoprire o crea di nuovo".

Ingresso con prenotazione obbligatoria.

(gelormini@gmail.com)

Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante

via Orfeo Mazzitelli, 41 - 70124 Bari

tel. 08.05.04.21.54 - info@poggiolevante.it