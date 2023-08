ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix, la regata all’insegna della sostenibilità

La lunga attesa per il ritorno di SailGP nel Sud Italia è finita: da oggi si possono acquistare i biglietti per il ROCKWOOL Italy Sail Grand Prix che si terrà il 23 e 24 settembre a Taranto, quarto evento della Stagione 4 di SailGP. Sono disponibili diversi biglietti “on-water” e “on-shore” per assistere alla regata più emozionante del mondo, che vede dieci squadre nazionali sfidarsi a colpi di catamarani volanti F50.

I biglietti sono acquistabili al link: SailGp.com/Italy

Dopo il successo dell’evento SailGP del 2021 - che ha visto circa 28.000 spettatori affollare il litorale e ha portato un impatto economico di 6,8 milioni di dollari alla città di Taranto (nonostante l’evento abbia avuto una capacità di partecipazione limitata a causa delle restrizioni dovute alla pandemia) - SailGP tornerà con nuove offerte per dare la possibilità agli appassionati di assistere da vicino alla regata.

Il SailGP Race Stadium sarà situato presso la Rotonda Marinai d’Italia, proprio in riva al mare, e offrirà posti a sedere in tribuna con grandi schermi, commenti dal vivo, rinfreschi,intrattenimento musicale e un negozio di merchandising per i fan che potranno indossarecon orgoglio i colori della propria squadra. Ogni giorno saranno disponibili oltre 1.000accessi Waterfront al lungomare, con una vista perfetta sul percorso di regata.

La novità del 2023 sarà un numero limitato di biglietti Waterfront Premium per coloro chedesiderano vedere il Gran Premio in un ambiente più lussuoso. Situati alla Rotonda del Lungomare, proprio di fronte al traguardo, i biglietti Waterfront Premium daranno ai fan l'accesso a un'esclusiva area lounge sulla terrazza e includeranno un'ospitalità completa, con tartine e vini selezionati, oltre alla telecronaca in diretta su grandi schermi, raccontata da commentatori esperti.

Per chi vuole stare “a galla” e avvicinarsi ancora di più all’azione, c’è il biglietto On-WaterPremium. I tifosi saliranno a bordo delle motonavi Adria e Clodia di Kyma Mobilità da un'area riservata e si dirigeranno verso il campo di regata. Per completare l’esperienza, a bordo saranno disponibili rinfreschi e commenti di esperti per integrare l’azione dal vivo.

Nel 2023 tornerà il programma BYOB (Bring Your Own Boat), rivolto agli appassionati che possiedono un’imbarcazione propria o che desiderano noleggiare un’imbarcazione di lunghezza inferiore agli 80 piedi (24 metri). Il biglietto di due giorni consente di posizionare la propria imbarcazione sul perimetro del campo di regata e di assistere da vicino alle prove. Sarà possibile ascoltare il commento in diretta su un canale VHF dedicato e ricevereuna bandiera di riconoscimento e aggiornamenti giornalieri dalla SailGP Race Management, per assicurarsi di aver posizionato la propria barca in una posizione privilegiata.

Infine, quest’anno SailGP offre l’opportunità esclusiva di andare dietro le quinte e visitare le basi dei team delle dieci squadre nazionali. Al Molo San Cataldo si potranno visitare i "garage" in stile pit lane di ciascuno dei team di livello mondiale e conoscere da vicino i migliori atleti e le tecnologie all’avanguardia che stanno dietro alle regate più emozionanti del mondo.

Per compensare l’impronta di carbonio prodotta da ogni spettatore per assistere all’evento, parte dell’incasso della vendita dei biglietti sarà destinato a progetti locali di energia pulita in continuità con la visione e con la filosofia ambientale di SailGP.

Visitate il sito SailGP.com/Italy per ulteriori dettagli su tutte le categorie di biglietti e leesperienze, e per acquistare i biglietti.

SU ROCKWOOL // è "Title Partner" della tappa di Taranto del campionato e fa parte diSailGP dal 2019, quando ha fondato il Denmark SailGP Team. Il Gruppo ROCKWOOL è leader nella produzione di prodotti in lana di roccia completamente riciclabili e, all’inizio di quest’anno, è stato riconosciuto come una delle aziende più sostenibili al mondo e il leader globale della sostenibilità tra le aziende di prodotti per l’edilizia nella classifica di sostenibilità ‘Global 100 di Corporate Knights’. ROCKWOOL, che nel 2022 ha registrato ricavi pari a 3,907 miliardi di euro, conta circa 12.400 dipendenti e 51 stabilimenti produttivi in 40 Paesi. Presente in Italia dal 1989, l’azienda impiega 90 dipendenti per un fatturato 2022 di circa 138 milioni di euro.

SU SAILGP // SailGP è la gara più emozionante del mondo sull’acqua. Il campionato globale vede le squadre nazionali sfidarsi in gare brevi e intense in luoghi iconici in stile stadio in tutto il mondo. L’azione ad alta tecnologia e ad alta velocità vede i migliori atleti della vela gareggiare su catamarani F50 identici e alati, che volano a velocità prossime ai 100 km/h. SailGP gareggia anche per un futuro migliore, sostenendo un mondo alimentato dalla natura. Per ulteriori informazioni, visitare il sito SailGP.com.

