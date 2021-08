Rospi (Coraggio Italia): 'La Gazzetta torni subito in edicola'

Gianluca Rospi, deputato appulo-lucano e vicepresidente del gruppo di Coraggio Italia alla Camera, è intervenuto con una nota diffusa, a seguito della decisione della Ledi srl di non prorogare l'affitto del ramo d'azienda fino al prossimo 31 agosto de 'La Gazzetta del Mezzogiorno'.

" 'Tempus fugit': il tempo fugge irreparabilmente ammoniva il poeta Virgilio nelle Georgiche - ha dichiarato Rospi - mai, come in questi giorni, il tempo che fugge inesorabile è la sensazione che si prova assistendo agli ultimi surreali sviluppi riguardanti ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, non più in edicoa dal 2 agosto".

"Occorre fare presto, ogni giorno trascorso fuori dalle edicole - ha aggiunto Rospi - è un danno enorme per ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, che non può sottostare ai lunghi tempi delle procedure concorsuali. Bisogna che comitato dei creditori, curatela e Tribunale fallimentare comprendano che in questa partita ci sono in gioco i destini di 144 dipendenti e della testata che ha rappresentato la voce di Puglia e Basilicata per oltre 130 anni. Sarebbe intollerabile assistere per altri giorni all’assenza di notizie sugli sviluppi della gara per l’aggiudicazione della testata, stante che le offerte sono state consegnate e il comitato dei creditori è nelle condizioni di esprimersi sul piano di concordato".

"L’auspicio – ha concluso Rospi - è che nei prossimi giorni possa completarsi l’iter per l’aggiudicazione e che la nuova proprietà possa avviare un progetto editoriale serio, di lungo periodo, al passo con i tempi e in grado di salvaguardare l’occupazione".

