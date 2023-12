Ruvo di Puglia, 'Confabulare ad alta voce' il progetto di promozione lettura

Scrittori, attori, docenti, studenti. Tutti insieme per favorire lo sviluppo culturale della comunità, attraverso percorsi di formazione, nuovi processi di condivisione tra adulti, bambini e ragazzi ma soprattutto la pratica collettiva della lettura ad alta voce. È questo l’obiettivo di Confabulare ad Alta Voce, il progetto che vede all’opera, insieme, l’associazione La Luna nel Letto Ets, l’associazione culturale Calliope ODV, la Libreria L’Agorà – Bottega delle Nuvole e il Circolo A.C.L.I. “Pasquale Altamura” a partire dalle fondamenta poste dal Festival Confabulare – Libri fuori dagli scaffali attivo già dal 2012. Quattro soggetti di Ruvo di Puglia, impegnati, da novembre 2023 a luglio 2024, in un progetto destinato al territorio, finanziato dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), istituto autonomo del Ministero della Cultura che promuove politiche di diffusione del libro, della produzione letteraria italiana e campagne di sensibilizzazione e incentivo alla lettura nei confronti dei più giovani.

Tre le principali direttrici del progetto: l’attività formativa dedicata ai docenti dell’area letteraria e ai giovani “lettori forti”, al fine di fornire loro un’indispensabile cassetta degli attrezzi utile ad indagare tutte le potenzialità della lettura ad alta voce; la pratica della lettura ad alta voce nelle scuole, condotta dagli stessi docenti e la diffusione partecipata della lettura ad alta voce in luoghi fisici o virtuali insoliti per il pubblico di lettori; la realizzazione di un grande momento di condivisione per tutta la città e non solo: la Grande Festa di Confabulare Open Air, destinata a pubblici diversi sotto tutti i punti di vista.

Al via, dunque, a novembre 2023, la prima fase delle attività, attraverso il supporto e la professionalità di 6 formatori d’eccellenza: attrici, attori ed esperti della pratica della lettura ad alta voce, saranno infatti impegnati, da un lato con laboratori di preparazione dei docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e dall’altro nella formazione dei cosiddetti “giovani lettori forti”, ragazze e ragazzi dai 12 ai 25 anni che manifestano cioè una spiccata propensione e predilezione per l’attività della lettura. Nel primo caso, i docenti delle aree letterarie di Ruvo di Puglia e del territorio limitrofo testeranno in prima persona la pratica della lettura ad alta voce come esperienza immersiva nell’universo immaginario dei libri. Nel secondo, i giovani lettori saranno introdotti al mondo della lettura ad alta voce e verrà loro consentito di dare vita a parole e testi, in una dimensione immaginifica e tridimensionale. Attori ed esperti forniranno gli strumenti per scegliere i libri e le letture più adatti ai diversi pubblici e porli all'attenzione dei destinatari nel modo più coinvolgente, rendendo i giovani lettori forti il più possibile capaci di replicare l'esperienza in autonomia e diffonderla.

La seconda fase del progetto, a partire da Confabulare ad alta voce a Scuola, consisterà invece, nella pratica della lettura ad alta voce all’interno delle scuole e di numerosi altri luoghi, originali e insoliti, della città. Da febbraio ad aprile 2024, infatti, i libri utilizzati nell’ambito dei laboratori di formazione saranno letti e commentati dai docenti insieme ai loro gruppi classe: in particolare il romanzo Detective Linus di Angelo Mozzillo per le classi 4° e 5° della scuola primaria; il romanzo L’inventamondi di Luca Azzolini per gli studenti di scuola media; il romanzo Le ragazze non hanno paura di Alessandro Q Ferrari per il biennio di scuola superiore. Tra le molteplici attività che stimolerà in classe, la lettura ad alta voce potrà avere come esito anche la produzione di video letture che saranno ospitate sui canali social dedicati del progetto – nel pieno rispetto della privacy di alunni e studenti – per una maggiore diffusione della pratica anche all’esterno del contesto scolastico.

A fine percorso, tra aprile e maggio del 2024, le classi incontreranno direttamente a scuola gli autori del romanzo letto, per sperimentare un’esperienza unica tra mondi diversi: quello di chi scrive e quello di chi vive il libro, attraverso la lettura e l’immaginazione che ne deriva.

Tra giugno e luglio del 2024, il progetto Confabulare ad Alta voce si ramificherà e diffonderà su tutta la città di Ruvo di Puglia: è qui, infatti, che i giovani lettori forti saranno protagonisti di ben 30 letture ad alta voce nei bar, esercizi commerciali, piazze, parchi urbani periferici. Si tratta nella maggior parte dei casi di luoghi insoliti di esercizio della lettura, tuttavia capaci di attirare un pubblico nuovo e diversificato. Oggetto delle letture saranno proprio le opere proposte durante il laboratorio di formazione dei giovani lettori forti, da considerarsi ormai veri e propri “nuovi classici” della letteratura per ragazzi e non solo: quasi 120 opere di 40 grandi scrittrici e scrittori italiani.

Confabulare ad alta voce terminerà, a luglio, con un momento conclusivo di grande apertura e condivisione con la comunità di Ruvo di Puglia e con il territorio limitrofo. Al termine delle azioni progettuali, infatti, si svolgerà la Grande Festa di Confabulare Open Air, un’intera settimana in cui si susseguiranno momenti di condivisione e attività differenti, ai quali parteciperanno alcuni degli stessi grandi autori: incontri pubblici e trekking letterari ispirati alle loro opere, reading nei nuovi luoghi della lettura ad alta voce di Ruvo di Puglia, uno spettacolo teatrale dedicato ad un'opera letteraria, destinati ad un ampio pubblico.

