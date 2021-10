PugliaItalia

Lunedì, 18 ottobre 2021 S. Marco in Lamis, CON condanna scritte neofasciste contro Cgil La solidarietà di "CON Emiliano" e 'Osservatorio sui neofascismi' alla Cgil per le scritte neofasciste sui muri della Chiesa Matrice di San Marco in Lamis (Fg).