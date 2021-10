Salento, Da Sud 2° incontro 'PNRR è sviuppo e sicurezza'

Le risorse europee per la ripresa, se utilizzate bene, possono essere l’occasione per una vera ripartenza e nell’ottica di un ridisegno complessivo del Paese anche il sistema delle imprese è chiamato ad un ruolo di rinnovato protagonismo. Si discuterà di questo nella seconda delle giornate “Da Sud” organizzate a Lecce dal senatore Dario Stefàno, presidente della commissione Politiche europee che verterà, dunque, su “PNRR È SVILUPPO E SICUREZZA” Sul palco del Teatro Apollo, sabato 9 ottobre (ore 10), interverranno il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani in un dibattito a più voci moderato dalla giornalista de Il Sole 24 Ore Emilia Patta, al quale parteciperanno, dopo i saluti istituzionali del prefetto di Lecce, Maria Rosaria Trio e del sindaco Carlo Salvemini: Gianna Fracassi, vicesegretario generale CGIL; Sergio Fontana, presidente Confindustria Puglia; Anna Grazia Maraschio, assessore all'Ambiente, Urbanistica, Paesaggio della Regione Puglia; Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato agli Affari Europei e il senatore Dario Stefàno.

“Il Next Generation Eu - sottolinea Stefàno - offre la possibilità all'Italia di rimettere in moto l'economia per costruire un Paese più equo e competitivo in grado di superare più rapidamente gli effetti della pandemia, grazie alle tre priorità strategiche: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale, ma anche di riequilibrio generazionale, territoriale e di genere".