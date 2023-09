Salento, ITA Airways riduce i voli da Brindisi su Roma e Milano

Stagionalità e privatizzazioni fanno sentire i propri effetti sulla programmazione voli anche in Salento. La stagione estiva volge al termine e le logiche di bilancio incidono anche sulla pianificazione aerea di ITA Airways nello scalo salentino di Brindisi.

Dopo il taglio del volo per Roma, ora tocca anche ai collegamenti con Milano. E se per Roma è stato cancellato il volo delle 11.15, lasciando in essere il solo collegamento delle 6.25, altra riduzione è in arrivo verso Milano Linate: fino a sabato 28 ottobre, sarà possibile partire da Brindisi - con ITA - alle 6.10, alle 14.35 e alle 18.25. Finita la stagione estiva, da domenica 29 ottobre, invece, si potrà viaggiare per Milano, partendo alle 6.10 e alle 13.05.

Un’interrogazione parlamentare al Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è stata già firmata dai parlamentari pugliesi di centrodestra, Mauro D’Attis, Andrea Caroppo, Saverio Congedo, Vito De Palma, Toti Di Mattina, Dario Iaia e Giovanni Maiorano: “Sui tagli ai voli che collegano Brindisi a Roma e Milano - hanno dichiarato - che entreranno in vigore da ottobre, abbiamo depositato un’interrogazione diretta al ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La decisione della compagnia ITA Airways appare assolutamente ingiustificata, considerando l’importanza delle tratte in questione: quella da e per la Capitale e l’altra da e per Milano Linate”.

E se Atene piange, Sparta non ride. Dato che l’ala nord della Puglia - in fatto di collegamenti con Roma, Milano e il resto del Nord Italia - da anni vive una situazione di persistente evanescenza, anche se recentemente la riapertura dello scalo foggiano "G. Lisa" ha rinvigorito qualche nuova prospettiva e acceso nuovi entusiasmi in Capitanata.

Va meglio per Bari - la città e la provincia più popolosa e quindi con un traffico maggiore - che resta più o meno ben collegata al resto d’Italia, con una serie di nuove rotte che ne allargano anche il ventaglio di connessioni aeree internazionali.

