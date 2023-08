Salento, Minervino di Lecce: 'Dialoghi Dolmenici 2023'

Li Scusi Dolmen Festival, non solo danza, musica, letture ma anche temi di grande attualità e poco investigati nelle sere d'estate. La sezione “Dialoghi Dolmenici”, infatti, offre appuntamenti di cultura, tecnologia e innovazione. Gli ospiti speciali di questi nuovi incontri dedicati al nostro futuro tecnologico saranno quattro figure di caratura nazionale: Padre Paolo Benanti, Marco Bentivogli, Barbara Carfagna e Massimo Cerofolini.

“La rassegna dei Dialoghi Dolmenici ha l’obiettivo di proporre a cittadini e turisti figure e testimonianze di spessore culturale alto in una forma coinvolgente e divulgativa sui temi dell’innovazione tecnologica che sta trasformando le nostre società, economie e vite tra opportunità e vulnerabilità”, ha sottolineato Ettore Caroppo, sindaco e ispiratore dell’iniziativa.

Aprirà la nuova rassegna, il dialogo con Padre Paolo Benanti, francescano, teologo, professore all’Università Gregoriana e consigliere di Papa Francesco sulle questioni religiose dell’intelligenza artificiale. Si parlerà di fede e tecnica e del confronto esistenziale tra homo sapiens e macchine sapienti.

La seconda serata vedrà ospite Marco Bentivogli, attivista, già segretario generale della FIM-CISL, coordinatore nazionale del movimento Base Italia ed esperto di politiche del lavoro. Focus dell’incontro la trasformazione tecnologica e i suoi impatti sul mondo delle imprese tra automazione robotica, nuove competenze dei lavoratori e innovazione dei comparti produttivi del nostro Paese.

Nel terzo appuntamento, la protagonista sarà Barbara Carfagna, giornalista di RAI 1, ideatrice e conduttrice del programma televisivo Codice. Con la giornalista, si discuterà delle molte storie d’innovazione digitale di frontiera documentate nei suoi ultimi reportage in giro per il mondo tra Asia e Amazzonia.

Ospite dell’ultimo appuntamento, Massimo Cerofolini, sceneggiatore televisivo e autore di podcast originali, giornalista e conduttore al sabato mattina del programma radiofonico Eta Beta su RADIO RAI 1. Curioso delle novità tech, una sua recente trasmissione alla radio l’ha fatta condurre al suo avatar che con voce simulata ha preso il suo posto ai microfoni.

La domanda comune a tutti gli incontri sarà: siamo pronti a tutto questo? Le quattro serate si svolgeranno a Minervino di Lecce, che accoglierà i quattro super ospiti nella cornice spettacolare di terrazze nobiliari, monumenti megalitici e bellezze architettoniche cittadine. A interloquire con i protagonisti e a moderare la discussione col pubblico, Cosimo Accoto, minervinese, filosofo del digitale affiliato al MIT di Boston, autore di un’importante trilogia di saggi sulle tecnologie alla frontiera dell’innovazione.

La rassegna si svolgerà con il seguente calendario: 10 agosto (Padre Benanti), 19 agosto (Marco Bentivogli), 1 settembre (Barbara Carfagna), 5 settembre (Massimo Cerofolini). L’appuntamento orario degli incontri è fissato alle ore 19,30, come è consuetudine a Minervino di Lecce, in luoghi di pregio per coniugare cultura e bellezza, valorizzazione del territorio e scambio umano.

Il 10 agosto, con Padre Paolo Benanti nell'atrio dello splendido Palazzo Scarciglia. Il 19 agosto con Marco Bentivogli, il luogo scelto è una corte nella frazione di Cocumola chiamata Lazzaretto, vi si accede dall'antico portale con la data storica del suo utilizzo, 1689. Altro luogo storico e carico di fascino, il circolo litico, all'interno del parco del Dolmen Li Scusi, il 1 settembre con Barbara Carfagna. E a conclusione, il 5 settembre, sarà l'atrio di Palazzo Gallone, nell'omonimo borgo di Specchi Gallone, ad accogliere l'incontro con Massimo Cerofolini.

"Il professor Accoto, con i suoi studi ci rende orgogliosi e ci regala l'opportunità di approfondire un tema strategico per il futuro dell'umanità", ha aggiunto Ettore Caroppo, "Un'altra esperienza che permette ad un centro così piccolo come Minervino di avere personalità di rilievo e qualificare l'offerta estiva con tematiche di altissimo valore".

