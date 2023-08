Salento, Minervino di Lecce. '10 Letture per 10 Terrazze'

10 letture per 10 terrazze: continua nel Salento la rassegna itinerante sui tetti delle più belle dimore storiche di Minervino di Lecce, Cocumola e Specchia Gallone organizzata dal Comune e diretta dalla giornalista Elisa Forte.

Gli appuntamenti di agosto: il 22 ospite Claudia De Lillo alias Elasti, il 25 Domenico Agasso e il 26 Chiara Foà e Matteo Saudino. Ultimo appuntamento il primo giorno di scuola, l’11 settembre con la Festa di inizio lezioni dedicata dall’amministrazione comunale alla comunità scolastica.



Sono ancora 5 gli autori che da una terrazza all’altra di Minervino di Lecce, Specchia Gallone e Cocumola saranno ospiti della fortunata rassegna “10 letture per 10 terrazze”. Apertura con l’esplosiva giornalista, scrittrice e conduttrice Rai Claudia de Lillo alias Elasti con “Elasticamente parlando. Amore, viaggi, ansie, famiglia, scoperte, gioie, pianti, vita: un diario pubblico” (Tea). De Lillo conduce Caterpillar AM, su Rai Radio 2, all'alba. Collabora con il quotidiano La Repubblica, Il Venerdì, Affari&Finanza e sul magazine F. Per vent'anni ha lavorato come giornalista finanziaria presso l’agenzia Reuters. È autrice del blog pluripremiato www. nonsolomamma.com ed è un punto di riferimento sui social network. L'8 marzo 2012 ha ricevuto l'onorificenza di Ufficiale al Merito della Repubblica, per aver inventato il personaggio di Elasti. Ha pubblicato con Mondadori i due romanzi noir Ricatti e Nina sente. È autrice di Alla Pari (Einaudi), Dire Fare Baciare (Feltrinelli), Nonsolo mamma, Nonsolodue (Tea).

Venerdì 25 agosto alle 21 sulla Terrazza di Palazzo Scarciglia sempre a Minervino il vaticanista del quotidiano La Stampa, Domenico Agasso presenta il suo ultimo libro “Conversazione con Papa Francesco. Dio e il mondo che verrà” (Piemme). Agasso è giornalista, scrittore e coordinatore di Vatican Insider, il sito indipendente di informazione sulla Santa Sede e la Chiesa cattolica. Ha seguito Papa Francesco in diversi viaggi e ha ottenuto quattro interviste esclusive per il suo giornale nell’agosto 2019, marzo 2020, dicembre 2021 e novembre 2022. È autore di vari volumi, anche tradotti e pubblicati in altre lingue. Sarà intervistato dal giornalista Francesco Strippoli, del Corriere del Mezzogiorno dorso regionale del Corriere della Sera.

Il giorno, dopo, sabato 26 agosto alle 21 a Specchia Gallone, sulla Terrazza dell’Ostello della Via Francigena si svolge il primo dei due appuntamenti finali dedicati al tema della scuola realizzato in collaborazione con gli Stati Generali della Scuola (www.statigeneraliscuola.com) e con l’Istituto Comprensivo “Minervino di Lecce”. Chiarà Foà e Matteo Saudino presentano “Scuolitudine. Storie di passioni resistenti” (Enrico Damiani Editore).

Alcune note biografiche sull’autrice e sull’autore. La professoressa Chiara Foà insegna materie letterarie da oltre vent'anni nelle scuole superiori e medie torinesi. Ha collaborato con l'Università di Torino come docente di didattica della storia contemporanea presso la Scuola di Specializzazione per insegnanti. E’autrice del volume di ricerca storica Gli ebrei e i matrimoni misti. L’esogamia nella comunità Torinese (1866 - 1898) (Silvio Zamorani editore) e del manuale Crescere cittadini (Pearson-Paravia). Coautrice con Matteo Saudino del libro Il Prof fannullone (ed. Nuova Prhomos), Cambiamo la scuola (Eris edizioni). E’ coideatrice dello spettacolo filosofico Muoio ergo sum. Il professor Matteo Saudino insegna Filosofia e Storia da oltre vent'anni nei licei torinesi. Ha collaborato con l'Università di Torino come docente di Istituzioni Politiche presso la Scuola di Specializzazione per insegnanti. Tiene conferenze e seminari di filosofia in tutta Italia e si occupa di formazione per enti pubblici e imprese private. Ha pubblicato, tra gli altri, il volume di poesie Fragili Mutanti (Eris Edizioni). E' l’ideatore del popolare canale YouTube di divulgazione filosofica e storica BarbaSophia (270.000 iscritti e 38 milioni di visualizzazioni). Ha pubblicato Sofia express (Salani editore), La filosofia non è una barba e Ribellarsi con filosofia (Vallardi editore).

La rassegna “10 letture per 10 terrazze” si conclude con “Bentornata Scuola”, il primo giorno di avvio delle lezioni, l’11 settembre alle 11 sulla Terrazza della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Minervino di Lecce. Con Elisa Forte, ci saranno il sindaco Ettore Caroppo e la dirigente scolastica Silvia Albertone. Animatore dell’incontro sarà Alfredo De Giovanni che presenta “Fatti Albero” (Edizioni Radici Future), un racconto dedicato alla natura e ispirato a una storia verta.

De Giovanni è geologo, musicista, scrittore: si occupa da oltre vent’anni della progettazione geologica e ambientale dei grandi interventi di Acquedotto Pugliese, cura articoli su riviste scientifiche e collabora con il Politecnico di Bari – DICAR per ricerche multidisciplinari su Castel del Monte. È autore di testi per racconti, canzoni e libri fotografici, scrive romanzi sul territorio, i miti e la storia del sud Italia, come Otto. L’abisso di Castel del Monte (Gelsorosso) vincitore del Premio Fortuna 2019 e Carafa. Il sigillo del Cristo Velato (Gelsorosso) vincitore del Premio Fortuna e del Premio Terre di Puglia 2021. Come autore di musica e testi firma l’album musicale Anima del Tempo per l’etichetta Digressione Music nel 2022 interpretato con Floriana Ferrante.

“Ultimo tratto di strada per il viaggio estivo delle 10 letture per 10 terrazze e già si possono tirare le somme di una scommessa vinta, di una scelta alta, in tutti i sensi, che ha portato la lettura, il confronto la scoperta e il dialogo con persone di grande carisma e storie necessarie su scorci inesplorati dei nostri tre centri”, dichiara il sindaco Ettore Caroppo. E aggiunge: “Ringrazio Elisa Forte che ne ha curato la direzione artistica per il contributo qualificante alla nostra idea: ciò che è stata un’intuizione azzeccata dell'estate 2022 è divenuto un format originale, entusiasmante e potente nell'estate 2023 grazie alla sua professionalità e alla sua intensità umana. Sono certo che 10 letture per 10 terrazze, come tutte le altre sezioni de Li Scusi Dolmen Festival troverà negli anni a venire ancora più soddisfazione e riconoscimento”.

CENNI STORICI SULLE TERRAZZE CHE OSPITANO LA RASSEGNA

Palazzo Scarciglia - Elegante dimora del Settecento costruita intorno ad un ampio atrio decorato con motivi floreali, colma di affreschi, pavimenti in marmo e una terrazza con una splendida vista panoramica che domina parte di via Giuseppina Scarciglia e che permette di contemplare da vicino il rosone della Chiesa Madre a cui è addossata. La nobile famiglia Scarciglia è fortemente radicata alla storia di Minervino. Grazie a un’ampia finestra tra il palazzo e la Chiesa la famiglia aveva il privilegio di poter assistere alla Santa Messa direttamente dalla propria abitazione.

Ostello della via Francigena - L’Ostello della via Francigena nasce all’interno della scuola elementare, chiusa da decenni a causa del calo delle nascite. E’ sttao riportato a nuova vita grazie al finanziamento del progetto strategico “TheRout_Net – Thematic routes and networks” che mira a valorizzare gli itinerari culturali e tematici e i percorsi storici in Puglia e in Grecia. In Puglia, il progetto prevede il restauro di 8 edifici pubblici per creare la prima rete di ostelli lungo la Via Francigena e i percorsi storici della Puglia, creando un sistema di accoglienza e relativi servizi per camminatori e turisti. La Regione Puglia ha così inaugurato la nascita dei POP, i Pubblici Ostelli di Puglia, l’Ostello della via Francigena è uno degli 8 Pop. Si tratta di strutture che si presentano sul territorio come centri di innovazione, di spinta verso la cultura e rinascita del territorio in chiave ecologica.

Palazzo della mammana - Affascinante palazzo posto all’angolo di piazza Umberto I a Minervino di Lecce, dalla cui terrazza si possono contemplare diverse angolature, la chiesa madre e il suo rosone, i vicoli e gli altri palazzi. La sua storia è legata al Novecento e a quella della sua proprietaria, la “mammana” del paese, una levatrice che assisteva le partorienti sia alla nascita che nei primi giorni di vita del nascituro. Una figura molto importante negli anni cinquanta per la comunità locale, prettamente rurale.

