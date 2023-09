Salento, “Yeast Photo Festival” seconda edizione

di Tiziana Protopapa

Dal 28 settembre al 12 novembre, torna “Yeast Photo Festival”, l’attesissimo festival dedicato alla fotografia d’autore che ripensa il rapporto tra uomo e ambiente. Inaugurazione a Lecce tra le installazioni artistiche di Elena Subach all’interno del chiostro del Palazzo dell’Antico Seminario e il percorso “I Misteri di Santa Croce”. Organizzato dalle associazioni culturali Besafe e ONTHEMOVE, con la direzione di Flavio & Frank e Veronica Nicolardi e la curatela di Edda Fahrenhorst, “Yeast Photo Festival”.

Protagonisti i fotografi Damaris Betancourt, Moira Ricci, Paolo Woods, Lys Arango, Tereza Jobová, e in prima assoluta “The Last Supper”, la mostra collettiva commissionata in partnership con il Fotofestival Lenzburg con cui riflettere sulla celebre Ultima Cena tra intelligenza artificiale e attualità.

Tavole rotonde con chef, artisti internazionali e premi Nobel per capire in quanti e quali modi il nostro rapporto col cibo sta trasformando il mondo che abitiamo. E poi 14 mostre tra prime italiane ed europee da visitare in compagnia degli autori, percorsi guidati, letture portfolio e eventi speciali.

Si annunciano densissimi i 4 giorni di opening, che da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre inaugurano la seconda edizione di Yeast Photo Festival.

L’inaugurazione si terrà alle ore 18 a Lecce all’interno del Chiostro del Palazzo dell’Antico Seminario, tra le installazioni artistiche della visual artist ucraina Elena Subach: “Grandmothers onthe Edge of Heaven” racconta il gap tra generazioni, tra tradizione, religione e passato coloniale sovietico.

Interverranno, oltre ai direttori e alla curatrice, il consigliere della Regione Puglia Donato Metallo e il presidente della cooperativa sociale ArtWork Paolo Babbo. Seguirà, alle ore 21.30, suprenotazione, il percorso “I Misteri di Santa Croce”, una fruizione innovativa della nota basilica, lapiù elevata manifestazione dello stile barocco leccese, in un suggestivo percorso che, partendo dal buio, arriverà alla completa accensione attraverso il potere evocativo di luci e ombre, musica e silenzi, coniugando la tecnologia con architettura, arte, storia e spiritualità. Entrambi gli eventisono in collaborazione con ArtWork.

Nei giorni successivi, Yeast si sposta a Matino, tra il Palazzo Marchesi del Tufo, la Macelleria Ex Nau, l’Aranceto, la Distilleria De Luca, con un evento anche alla Masseria Le Stanzie a Supersano. Venerdì 29 proseguono le aperture al pubblico delle mostre in cartellone – tra cui in prima assoluta il progetto fotografico “The Last Supper”, collettiva commissionata dal Yeast PhotoFestival e Fotofestival Lenzburg a sei autori italiani, svizzeri e tedeschi (Paolo Woods e Gabriele Galimberti, Cortis & Sonderegger, Moira Ricci, Damaris Betancourt, Jan von Holleben, Johanna Maria Fritz) che reinterpreta l’iconografia della celebre Ultima Cena tra AI e attualità – che potranno essere visitate alla presenza degli artisti.

Sabato 30 settembre, una giornata straordinaria con ospiti importanti che si confronteranno sualimentazione e sostenibilità: il Nobel per la pace Riccardo Valentini e lo chef Alessandro Borghese, interverranno nel panel mentre in serata il dj set con Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro. Domenica 1 ottobre, l’ultima delle giornate dedicate alla presentazione della secondaedizione di Yeast, si chiuderà con incontri ed eventi con i protagonisti del festival.

“Yeast Photo Festival” 2023 è talk, mostre, letture portfolio e book signing oltre a tanto altro: da non perdere, la passeggiata Lomo Walk Matino, in compagnia del fotografo Federico Patrocinio alla scoperta della fotografia stenopeica, quella, cioè, realizzata attraverso un piccolo foro, con le fotocamere Diana F+ e le pellicole Lomography.

I LUOGHI DEL FESTIVAL

Palazzo Marchesi del Tufo, Piazza San Giorgio, Matino; Macelleria Ex Nau, Via Vittorio Emanuele II, Matino; Aranceto, Via Vittorio Emanuele II, Matino; Distilleria De Luca, Via Roma, Matino; Chiostrodel Palazzo dell’Antico Seminario, Lecce; Masseria Le Stanzie, SP362 Km 32.900 Supersano – Cutrofiano

Info e ticket: www.yeastphotofestival.it