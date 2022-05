PugliaItalia

Sabato, 21 maggio 2022 Salone del Libro Torino, ERF presenta 'Come balene in bottiglia' - G.Talignani Edizioni Radici Future è presente al Salone Internazionale del Libro di Torino. Sabato 21/5 appuntamento con "Come balene in bottiglia" di Giacomo Talignani.