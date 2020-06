PugliaItalia

Martedì, 23 giugno 2020 - 08:22:00 'Salvare la Giustizia', gli avvocati in piazza della Libertà a Bari Avvocatura in piazza Libertà per protestare anche a Bari contro la paralisi della Giustizia.

“Salvare la Giustizia”: è questo l’imperativo degli avvocati che manifesteranno alle ore 11 di martedì 23 giugno a Bari, in piazza Libertà, contemporaneamente agli avvocati di tutta Italia che daranno vita ad altre analoghe manifestazioni. Scopo dell’iniziativa, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di Bari e promossa insieme all’Organismo Congressuale Forense, è porre l’attenzione sullo stato della Giustizia, oggi delegittimata, paralizzata e indifesa. "Se per quasi tutti i settori si sta tornando alla normalità - dichiara il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari Giovanni Stefanì - la ripresa dell’attività giurisdizionale non è avvenuta a causa di norme rivelatesi inefficaci. È pertanto urgente e improcrastinabile avviare la fase 3 con una effettiva ripresa della Giustizia". (gelormini@gmail.com)