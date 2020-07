Salvini e Altieri: 'Puglia e Tarantino la Seattle d'Italia'

Si sposta verso Nord la prospettiva-modello per la Puglia, nel tour che ha portato Matteo Salvini (Lega) a far tappa nello stabilimento 'Leonardo' di Grottaglie (Ta): e se in passato più volte si è fatto riferimento alla Puglia come California del Sud, questa volta l'orizzonte cambia per guardare a Seattle: la punta più Nord degli Stati Uniti, nello stato Washington ai confini col Canada.

"Abbiamo una idea di sviluppo della Puglia che guarda alle più importanti e avanzate collaborazioni internazionali", ha dichiarato Nuccio Altieri, candidato della Lega 'in pectore' per la carica di vicepresidente della Regione Puglia, durante la visita di Matteo Salvini in Puglia.

"Oggi con Matteo Salvini abbiamo visitato lo stabilimento di Leonardo a Grottaglie - ha aggiunto Altieri - dove si produce la fusoliera di uno degli aerei più grandi al mondo. Una eccellenza produttiva unica, con un indotto di imprese pugliesi di grandissima qualità".

"La Puglia e il Tarantino possono essere la Seattle dell’Italia - ha sottolineato Altieri - la parte tecnologicamente più avanzata della nostra industria nazionale! Le lavorazioni del carbonio e di altri compositi e l’industria aerospaziale sono una speranza per il futuro economico, occupazionale e sostenibile di questa area della Puglia, offesa per anni da tante promesse mancate e questioni ambientali mai risolte! Noi investiremo impegno e risorse perché l’aerospazio possa occupare sempre più giovani e riconvertire l’economia locale in attività sostenibili e d'avanguardia".

