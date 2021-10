San Severo aggressione Brumotti, due arresti presto il terzo

“Sono già due gli arresti effettuati a seguito della grave aggressione avvenuta a San Severo (Fg) ai danni di Vittorio Brumotti, della troupe di Striscia la notizia e di alcuni agenti intervenuti per fermare l’aggressione ai loro danni. Una terza persona, l’autore materiale del ferimento del noto volto di Striscia, ha ormai i minuti contati”.

Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia, dopo l’aggressione degli inviati di Striscia la notizia a San Severo in provincia di Foggia, che aggiunge: “E allora, insieme alla solidarietà per i colleghi feriti e per le altre persone, che stavano svolgendo il proprio lavoro, vogliamo fare anche i nostri complimenti ai poliziotti impegnati in quel luogo complicato e difficile, per la loro attività pronta e instancabile".

"Ma questo ennesimo grave episodio di cronaca - ha sottolineato Mazzetti - è solo l’ultima triste conferma che in questo paese esistono porzioni di territorio in cui non c’è la minima percezione dello Stato e delle sue regole. Zone ‘terra di nessuno’ in cui vige la legge della prepotenza, la sottocultura della tracotanza, il menefreghismo più totale per l’ordinamento e le convenzioni sociali dettato dalla certezza dell’impunità che alimenta l’arroganza di ogni tipo di delinquenti".

"Aggredire persone che lavorano e, non contenti, anche gli agenti intervenuti - ha ribadito Mazzetti - ci pare sia la conferma più chiara di questo stato di cose, non adeguatamente fronteggiabile dagli sforzi meritori delle forze dell’ordine e della magistratura, limitati dall’insufficienza assoluta di uomini, mezzi e leggi adeguate. Lo Stato deve assolutamente dimostrare la propria autorevolezza e la propria superiorità. Blitz e operazioni sporadiche non bastano. Servono quegli sforzi eccezionali ma necessari, che consentano un monitoraggio costante e diffuso su queste zone così complesse del Paese di cui non si deve parlare solo in queste circostanze”.

“Non contiamo più le volte in cui abbiamo lanciato l’allarme - gli fa eco Giovanni Consalvi, segretario provinciale Fsp Foggia - perché il Commissariato di San Severo non può contare su un numero di uomini sufficiente neppure per assicurare un servizio completo di Volante. I poliziotti fanno sacrifici enormi, ma non possono fare i miracoli. Queste zone martoriate hanno bisogno dello Stato”.

L'aggressione di Brumotti a San Severo è avveniuta dopo la contestazione già subita in mattinata a Foggia, nella zona delle palazzine ex Onpi, dove l'inviato di Striscia era arrivato scortato da equipaggi della polizia, per un ulteriore servizio televisivo volto a documentare lo spaccio di droga nelle città.

Brumotti è stato accerchiato nel quartiere San Bernardino, con ripetuti incitamenti ad adar via. La situazione è precipitata quando una donna è stata casualmente travolta dalla concitazione dei movimenti, cadendo a terra. E' stata la scintilla che ha scatenato ancor più l'aggressività dei residenti del quartiere sanseverino.

Gli agenti della polizia intervenujti hanno allontanato e identificato gli aggressori e accompagnato Brumotti e i componenti della troupe in ospedale, assieme a un agente rimasto ferito.

"La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio - ha commenta Brumotti - non ci fermerà. Continueremo a girare l'Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla".

Dispiaciuto per quanto accaduto, il sindaco Francesco Miglio ha dichiarato: "I sanseveresi sono accoglienti, ospitali, amici di tutti", ora spera che Brumotti con la sua troupe "tornino presto: li accoglieremo come nostri ospiti, come la nostra città fa con tutti i suoi visitatori".

