Sanità, Ospedale Monopoli-Fasano: sono finiti i lavori. Il video

"Un batticuore… oggi, 5 giugno 2024, fine lavori all’ospedale Monopoli-Fasano. Un edificio di 60.000 metri quadrati, in attesa di arredi e attrezzature", l'annuncio è di Fabiano Amati, presidente della Commissione regionale Bilancio ed esponente di Azione. E' stato lui a guidare - già quand'era esponente del Pd - la battaglia - non sempre partecipata - perché, a metà strada tra Bari e Brindisi, fosse realizzato un moderno ospedale, specializzato nell'emergenza-urgenza.

La posa della prima pietra risale all'ottobre 2018. Per Amati non ci sono dubbi: "Ora c'è un primo compimento, avanti con gli arredi e le attrezzature. Faremo tutto il possibile perché, nei primi mesi del 2025, finalmente si accenderà la croce rossa, che vorrà dire - come un faro nella notte - 'qui potete trovare cura, assistenza', come si conviene in un paese civile, in un territorio civile. Ecco questo è il senso della missione che oggi condivido con voi".