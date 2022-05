'Saporità' la rivoluzione silenziosa di Beniamino Casillo e famiglia

La vocazione familiare dell'iniziativa è sottolineata dalla scelta del giorno di battesimo di 'Saporità': il 10 maggio, 25° anniversario di matrimonio per Mimmo Casillo e 18° anniversario del figlio più piccolo.

Famiglia Casillo (1)Guarda la gallery

Saporità: Sapore Italia, Sapori italiani. Un movimento, un pensiero, il desiderio di aiutare l’imprenditoria a spiccare il volo. Nasce l’agenzia di ultima generazione fondata sui valori etici della tradizione, dove l'Amor loci - coinvolgendo i protagosti della creatività e dell'intraprendenza più autoctona - si fa Genius loci.

Riqualificare il Sud Italia contenendo i costi e puntando sulle collaborazioni virtuose, questo è il proposito dell’ideatore ed anima di Saporità: Mimmo Casillo per tutti, Beniamino all'anagrafe, in omaggio al nonno materno al quale era legatissimo.

Pugliese, legato al suo territorio ma anche a tutti i territori che negli anni ha esplorato e vissuto, per lavoro e nel tempo libero. Mugnaio di quarta generazione, con i suoi fratelli porta avanti un disegno imprenditoriale familiare, che il padre Vincenzo - fondatore del gruppo - sin da giovane aveva immaginato e desiderato per i suoi figli.

Mimmo orgoglioso di continuare e di condividere con i suoi fratelli questo progetto di vita, che ha fatto di Casillo Group una realtà di livello internazionale, vuole adesso anche spendere del tempo e impegnarsi, coinvolgendo la propria famiglia, in una nuova sfida personale: restituire, in qualche modo alla comunità, buona parte delle opportunità nel tempo ricevute.

Mimmo Casillo, negli anni, si è fatto contagiare dalle buone pratiche di Slow Food con l’Università di Pollenzo, da Eataly e da quello che d’importante è accaduto nel mondo dell’enogastronomia, per valorizzare la grande biodiversità italiana e il lavoro dell’uomo. Nel 2019 è stato nominato Accademico dei Georgofili, è appassionato di agricoltura e è un grande viaggiatore. Tutto quello che vede ogni giorno gli fornisce ispirazione e lo motiva nel suo proposito di dare voce al Bel Paese.

Con la consapevolezza che il cibo ed il territorio costituiscano un binomio inscindibile per l’Italia intera ed un patrimonio inestimabile da affermare e valorizzare in tutto il mondo, Mimmo vuol fornire con la sua passione ed esperienza un contributo a piccole imprese familiari per farle crescere culturalmente e permettere loro d’affermarsi nei mercati nazionali e soprattutto in quelli internazionali.

ATTIVITA' - Iniziare dal Sud per attraversare tutto lo Stivale. La prospettiva di Saporità è quella di essere un po' atipici, innovativi e, perché no, fuori dagli schemi. Difatti il ruolo di questo osservatorio non sarà quello di occuparsi di sola vendita o di sola consulenza. Saporità appoggerà le sue aziende a tutto tondo, incarnando il ruolo di consulente d'impresa.

OBIETTIVO - L’obiettivo è quello di fornire alle aziende che Saporità rappresenta, servizi e formazione utili alla crescita della cultura d’impresa e degli uomini che la compongono. Questo approccio permetterà alle aziende e alle associazioni di confrontarsi meglio con il mercato, sviluppando una comunicazione più efficace sia interna che esterna.

“Bisogna migliorare la percezione del proprio pubblico di riferimento e dei propri stakeholders, lavorare in maniera più organizzata e strutturata”, sottolinea Mimmo Casillo.

COME - Saporità si occuperà di suggerire come presentare e concepire al meglio il prodotto o il servizio, attraverso trasformazioni o, per esempio, l’utilizzo di ingredienti di alta qualità. Di assicurare la sicurezza alimentare, di aiutare le imprese ad evitare rischi d'insolvenza nei pagamenti, di ottenere le certificazioni utili per il miglioramento dei processi o per posizionarsi sui mercati di riferimento, come biologico e simili.

Saporità fornirà servizi di consulenza per approcciare il cliente in modo duraturo, fidelizzarlo e spingerlo a favore del business.

EVENTI - Questi saranno solo alcuni dei servizi di Saporità, ma il progetto è ampio e ambizioso. Gli eventi di varie dimensioni e natura saranno uno dei temi più importanti e la sostenibilità il riferimento irrinunciabile di tutte le attività.

LA MISSION - Saporità crescerà accanto alle aziende in un mercato che vedrà lo scenario del Sud Italia sempre più protagonista e dove ci sarà sempre più spazio per loro. Tutti insieme uniti dovranno seguire regole e disciplinari che un’eccellente cultura d'impresa richiede, per far sì che i prodotti alimentari del territorio possano imporsi sempre di più sul mercato attuale, ma che soprattutto possano varcare i confini dell'Italia. Il cibo del territorio italiano delle piccole aziende deve conquistare i mercati internazionali: questo è uno dei mantra di Saporità.

Saporita' è tutto questo. Tradizione, passione e dedizione, in un unico grande sforzo che servirà a far riconoscere il vero valore di queste aziende che rappresentano realtà medie e piccole, portandole sempre più in alto, in quella che è la vetrina del mercato attuale. La volontà di comunicare che il food italiano non è solo italiano, ma nello specifico è food di quel territorio. Saporità difenderà la cucina regionale, le ricette, i sogni e le storie particolari delle famiglie e dei luoghi. L’Italia esprime una grande biodiversità di prodotti in ogni regione dando vita, di conseguenza, ad una biodiversità di sapori. È esattamente da qui che nasce' Saporità.

LA SQUADRA - Per dare vita a Saporità, oltre alla famiglia di Mimmo Casillo (Founder del progetto) che si schiera tutta in prima linea (la moglie Adriana e i figli Vincenzo, Domenico e Vanda, tutti Co-Founder), sono stati chiamati a raccolta un gruppo di professionisti noti e impegnati che hanno abbracciato la causa innanzitutto per la condivisione dei valori che Saporità incarna. Giovani che si affiancano ad esperti di chiara fama. Saporità è infatti aperta ad accogliere e ad includere tutti coloro i quali dimostreranno interesse e credibilità nella sua filosofia. Il team e la collaborazione tra le competenze è il segreto di un'iniziativa di sicuro valore.

Tra gli altri: Francesco Scaringella (CEO), Francesco Tandoi (Web Strategist), Stefano Giuseppe Dell’Orto (Brand Consultant), Nerina Di Nunzio (Communication Director).

La Sede di Saporità avrà un quartier generale in Puglia e poi sedi diffuse in tutt’Italia presso gli studi dei professionisti che partecipano al progetto.

AZIENDE - Hanno già aderito al progetto alcune aziende pugliesi che si faranno portavoce del movimento e si comporteranno da fratello maggiore per le altre aziende che approderanno man mano a Saporità.

“Noi dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti possibili in maniera armoniosa e sinergica - ha dichiarato Mimmo Casillo - perché la nostra azione porti a diffondere la cultura del buon cibo e a far vendere i prodotti e i servizi delle nostre aziende in Italia e all’estero”.

(gelormini@gmail.com)

--------------------------

Pubblicato in precedenza: