Sarah Ferguson a Bari: beneficenza e Magna Grecia Awards al Teatro Kursaal

Nancy Dall’Olio è ambasciatrice della Puglia nel mondo. Insieme alla “Magna Grecia Award”- creata da Fabio Salvatore - ha realizzato una catena di solidarietà a favore delle azioni benefiche della duchessa Sarah Ferguson, una donna con la quale nella sua permanenza in Inghilterra - come ambasciatrice della Croce Rossa - si è creata una stima reciproca profonda, ed alla quale riconosce tutte le difficoltà subite nell’entrare nella 'Famiglia Reale' e nell’accettarne le rigide regole.

Sarah Ferguson è stata una delle ospiti dell’evento organizzato a Bari al Trampolino, e l'indomani della manifestazione Magna Grecia Awards, al Teatro Kursaal Santalucia. Nancy Dell'Olio ha scelto questa spiaggia che negli anni 70/80 era il posto più chic di Bari, per i suoi tramonti ed il senso di spazio infinito che si prova guardando il mare. Gli ombrelloni allineati lungo la battigia, le luci fioche il tono elegante della serata con ospiti di rango e la duchessa Ferguson, che si fa coinvolgere nella preparazione degli spaghetti all’assassina dello chef Picchio Galliani.

Tono raffinato, ottima cucina, la duchessa Sarah è cordiale e sorridente. Nancy è creatrice del “Truce International”, essendo ormai nota a livello internazionale, e avendo i giusti contatti per realizzare un messaggio di pace nel mondo, realizza ogni anno una partita di calcio in un posto che è conflitto di guerra per portare un istante di vicinanza fra le parti, nella crudeltà del momento.

Ricorda quando nel 2014, durante la tregua del Natale, si giocò una partita fra Germania, Francia e Inghilterra. Dopo quegli incontri, i soldati non vollero più tornare ad aprire il fuoco: avevano scoperto il significato della pace e si rifiutarono di combattere, mettendo a rischio la propria vita.

Il ricordo più intenso è quello del campo da calcio costruito a Israele nel 2006, per stimolare un messaggio di pace con la Palestina, dando ai bambini un posto dove stare insieme, giocare, scoprire il significato dell’essere amici.

Ed ora Nancy può dichiarare che a rendere possibile il progetto fu Roman Abramovich, il quale chiese che la sua partecipazione restasse segreta. Quando da studentessa Nancy faceva parte del gruppo di Luciano Pavarotti, imparò da lui la volontà di contribuire a “rendere questo mondo migliore”. La sua creazione di una “Giornata per la pace“ giunse a Londra sino alla firma di Tony Blair, ma l’invasione in Iraq fermò il progetto che aveva coinvolto anche il Segretario Generale dell’ONU.

Nancy vuole portare la Puglia con il suo messaggio di bellezza a sostenere progetti mondiali a favore di chi ha bisogno, ed ora insieme a Fabio Salvatore, ha organizzato un evento con presenze di grande importanza sociale, culturale, umana al Teatro Kursaal Santalucia - Bari. Il progetto di sviluppo turistico della Puglia di Nancy, ha condotto anche sir Rocco Forte a scoprire una splendida masseria e ad iniziare il suo percorso di investimento in Puglia.

Nancy Dell'Olio si è detta felice - dopo le numerose esperienze internazionali - di essere tornata nella terra di suo padre a fare progetti, per rendere ancora più nota e prestigiosa questa stupenda regione.

Magna Grecia Awards - Fabio Salvatore ospiterà il Magna Grecia Award, in una serata speciale al Kursaal Santalucia. E la duchessa di York, Sarah Ferguson, sarà una delle sue ospiti premiate. Nomi celebri, partecipazioni di alto profilo, quest’anno a ritirare il premio che conferma la propria importanza e visibilità culturale.

Fabio Salvatore ha una vena di malinconia negli occhi da quando ha perso suo padre e la realizzazione di questo premio compensa e ricrea interessi e ricerca. "Anche per questo - ha ripetuto - non smetterò di ringraziare i pugliesi per avermi accolto, accettato, sostenuto". Un evento, quello che lui realizza, che fa scoprire la Puglia a molti dei suoi ospiti, e che crea sinergie per una terra creativa ed accogliente.

ARTICOLO IN COSTRUZIONE