Schlein e Conte a Bari per l'appuntamento con le Primarie

Si avvicina l'appuntamento delle primarie per la coalizione di centrosinistra e a Bari sono in arrivo i leader delle rispettive forze politiche a supporto dei due candidati verso Palazzo di Città.

Il presidente del Movimento cinquestelle, Giuseppe Conte, assieme a Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia, sarà a Bari giovedì 4 aprile alle ore 19,00 sul palco di piazza Prefettura, per sostenere la candidatura dell’avvocato Michele Laforgia in vista delle primarie di domenica 7 aprile.

Con Conte ci saranno anche il vicepresidente del M5s, Mario Turco, la senatrice Patty L'Abbate, il coordinatore regionale del M5s Leonardo Donno, l’europarlamentare Mario Furore, il coordinatore provinciale del M5s Bari Raimondo Innamorato, e il deputato Gianmauro Dell’Olio.

"Siamo orgogliosi - dichiarano Innamorato, Dell’Olio, Delle Fontane, Carelli e i consiglieri municipali del M5s - della presenza di Giuseppe Conte per Michele Laforgia. Una presenza che, ancora una volta, testimonia l’impegno e la grande attenzione per Bari e per i territori. Insieme a lui illustreremo le nostre proposte per la città e per il rinnovamento che riteniamo necessario".

Michele Laforgia giovaniGuarda la gallery

L'evento di fine campagna per le primarie di Vito Leccese, invece, si terrà venerdì 5 aprile alle 18:30 in Piazza Umberto alla presenza della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, del portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del sindaco di Bari Antonio Decaro, nonché dei parlamentari pugliesi del PD.

A presentare la serata ci sarà Antonio Stornaiolo con lo spettacolo musicale del quartetto d'archi Alter Echo di Roberta Ardito. L'evento è organizzato grazie alla partecipazione di PD, PSDI, Verdi, Azione e delle liste civiche che supportano la candidatura.

Vito Leccese Bari3Guarda la gallery

"Elly Schlein ha sentito me e Vito Leccese per comunicarci che Venerdì prossimo verrà a Bari per chiudere la campagna elettorale delle primarie - ha dichiarato il segretario regionale del PD Domenico De Santis - una presenza che, ancora una volta, testimonia la sua vicinanza e la grande attenzione per Bari e per la Puglia. Insieme a lei racconteremo i grandi risultati ottenuti negli ultimi anni e le nostre proposte per il futuro della città".

(gelormini@gmail.com)