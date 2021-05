Scuola di Medicina Lecce, Piemontese: 'La Regione manterrà impegno e promesse'

La nota dell'Assessore Raffaele Piemontese, in merito alle contestazioni del consigliere Paolo Pagliaro (La Puglia domani).

"La Giunta regionale ha approvato oggi un disegno di legge per salvaguardare e tutelare i rapporti sorti per effetto della delibera di Giunta regionale, approvata con urgenza il 15 febbraio 2021, con la quale è stata disposta una variazione al bilancio regionale, finalizzata all'attivazione di un corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università del Salento".

Le variazioni adottate in via di urgenza da parte del governo - ha aggiunto Piemntese - devono essere ratificate con legge, a pena di decadenza, entro i successivi novanta giorni. La medesima norma, prescrive che, qualora siano sorti rapporti giuridici sulla base della deliberazione non ratificata, nei successivi 30 giorni il Consiglio adotti i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata".

"Non essendo intervenuta la ratifica della variazione al bilancio da parte dell'organo consiliare nei termini previsti, è necessario che l'organo consiliare provveda, entro 30 giorni, alla regolazione dei rapporti sorti sulla base della delibera di Giunta.

“Con il disegno di legge approvato oggi - ha sottolineato il vicepresidente della Regione Raffaele Piemontese – abbiamo voluto confermare la volontà della Regione Puglia ad istituire il corso di studio in Medicina e Chirurgia a Lecce. In questo modo intendiamo anche tutelare tutti i rapporti che sono scaturiti proprio dall’approvazione della variazione al bilancio del 15 febbraio”.

"L'esigenza di stabilire l’urgenza alla variazione è derivata dalla necessità di avviare tempestivamente le procedure amministrative necessarie per il raggiungimento dei requisiti minimi ministeriali per l'accreditamento del CdS in Medicina e Chirurgia presso gli Organismi Ministeriali per l'anno accademico 2021/2022".

"Con la stessa delibera del 15 febbraio sono stati approvati anche gli schemi della "Convenzione risorse umane per l'attivazione del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia presso l'Università del Salento" e della "Convenzione tra la Regione Puglia e l'università del Salento per il finanziamento di posti di professore di ruolo e di ricercatori (RTD.b) dell'area non medica, bio-ingegneria, funzionali al consolidamento dei requisiti minimi di accreditamento ministeriale del corso di studio in Medicina e Chirurgia".

"Successivamente sono stati approvati gli schemi di Addendum alle convenzioni con l’obiettivo di allineare gli importi del finanziamento a quelli definiti con la variazione di bilancio e precisare alcuni aspetti relativi alla gestione della convezione stessa. La delibera di giunta regionale ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti".

