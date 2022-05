Scuola Formazione Politica, con Fitto anche Decaro (Anci) e Marsilio (Reg.UE)

Cosa sono le Politiche di Coesione e come Regioni e Comuni devono adoperarsi per l’utilizzo corretto e puntuale sono stati gli argomenti della terza lezione della Scuola di Formazione Politica: EUROPA E TERRITORI, voluta e organizzata dal co-presidente del gruppo dei Conservatori Europei (ECR-FDI), Raffaele Fitto, in programma a Villa Romanazz-Carducci - Bari.

Hanno introdotto il tema con uno sguardo europeo il presidente della Commissione per lo Sviluppo regionale del Parlamento europeo, Younous Omarjee, e il funzionario della Commissione Europea, Francesco De Rose, componente della Direzione generale della Politica regionale e urbana (REGIO).

Sono stati, invece, il presidente nazionale dell’Anci, Sindaco di Bari, Antonio DECARO, e il presidente della Regione Abruzzo, capogruppo Ecr nel Comitato delle Regioni d’Europa, Marco MARSILIO, a spiegare ai corsisti le sfide e le opportunità per i Comuni e le Regioni dei fondi europei della Politica di Coesione.

"Siamo preoccupati per l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi dell'energia ha dichiarato Decaro a margine dell'incontro - le risorse che sono state stanziate con il Pnrr non bastano più per gli interventi che abbiamo presentato al governo attraverso i bandi. Ma è un problema che il governo conosce bene, il primo a porlo è stato il ministro Giovannini".

"C'è una norma oggi che ci permette di fare le varianti in corso d'opera per l'aumento dei prezzi. - ha aggiunto Decaro - possiamo scegliere di ridurre gli interventi o decidere di mettere altri soldi. Dobbiamo sederci con il governo e capire a fronte di quei 40 miliardi come possiamo tenere conto dell'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia".

