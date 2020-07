Sergio Fontana si insedia alla presidenza di Confindustria Puglia

Dalla Farmalabor di Canosa di Puglia Sergio Fontana approda alla presidenza di Confindustria Puglia, eletto all'unanimità dal Consiglio di Presidenza per il quadriennio 2020-2024, ha formalizzato il passaggio di consegne con Domenico De Bartolomeo suo predecessore.

Sergio Fontana è laureato in Farmacia e ricopre la carica di Amministratore Delegato della Farmalabor srl di Canosa. Ha già ricoperto diversi ruoli in Confindustria, tra cui quello di Presidente della Delegazione Territoriale BAT e Presidente della Sezione Sanità di Confindustria Bari BAT. Attualmente è Presidente di Confindustria Bari BAT e di Confindustria Albania e Presidente della Fondazione Archeologica Canosina.

I temi della semplificazione, delle infrastrutture reali e immateriali per il Sud, del credito alle imprese e della valorizzazione del capitale umano saranno tra gli obiettivi principali della nuova Presidenza. Fontana ha espresso la sua stima nei confronti del Presidente uscente, Domenico De Bartolomeo, per aver rilanciato l'azione e il ruolo di Confindustria Puglia in un periodo particolarmente difficile e ha ringraziato per la fiducia tutti i colleghi del Consiglio di Presidenza.

Tra i primi a congratularsi con Sergio Fontana, il consigliere regionale canosino di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola: “Auguri Sergio Fontana! Questi non sono auguri fatti per circostanza, quelli che un consigliere regionale fa al nuovo presidente della Confindustria Puglia, sono gli auguri del canosino Francesco al canosino Sergio, che non solo è partito dal nostro territorio, ma è rimasto!”

“La sua azienda, Farmalabor, leader nella distribuzione delle materie prime ad uso farmaceutico - ha sottolineato Ventola - è un vero e proprio patrimonio straordinario del nostro territorio. Un gioiello che Canosa di Puglia vanta nel mondo. Per questo, questi auguri vogliono essere anche un ringraziamento per tutto quello che Sergio ha realizzato scegliendo di restare qui, nella BAT”.

“Non sarà un quadriennio facile quello che lo attende - ha concluso Ventola - ma potrà sempre contare sul nostro sostegno, ma anche di quelli di una Città, una Provincia e di una Regione. Quest’ultima con una guida diversa e più attenta alle politiche industriali della Puglia”.

Anche il deputato barese del Partito Democratico, Alberto Losacco, in una nota diffusa si è felicitato per il nuivo incarico: “Auguri di buon lavoro a Sergio Fontana, che da oggi guiderà la Confindustria pugliese. I prossimi anni saranno decisivi per le imprese del nostro territorio, chiamate a intensificare l’impegno per la modernizzazione che hanno intrapreso già da tempo”.

“Sotto la guida di Fontana - ha aggiunto Losacco - Confindustria continuerà a esercitare il suo ruolo di interlocutore importante in tutte le sedi istituzionali, aiutando la politica a compiere le scelte più adeguate per la tutela e la valorizzazione del sistema produttivo. Stiamo attraversando un periodo complicato, con una crisi che impatterà in particolare sul Mezzogiorno. Solo lavorando gomito a gomito con il sistema delle imprese, si possono gettare le basi per una vera e rapida ripartenza”.

E ancora dal PD, la senatrice Assuntela Messina ha commentato: "Un meritato attestato di stima da parte delle imprese pugliesi e un prezioso riconoscimento per un modello vincente di fare impresa nel Mezzogiorno. Auguro al neo Presidente un lavoro proficuo e un percorso ricco di soddisfazioni che possa sostenere la Puglia nel cammino di sviluppo intrapreso in questi anni".

