Sfilata di ministri in Puglia in vista dei ballottaggi

Il candidato del centrodestra a Palazzo di Città a Bari, Fabio Romito, dopo aver incassato la disponibilità del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a diventare assessore alla Cultura nel capoluogo pugliese in caso di vittoria, raccoglie il sostegno anche di Maurizio Gasparri (Forza Italia).

“Se Fabio Romito verrà eletto sindaco, verrò a fare l’assessore della Cultura, così avviamo il lavoro,” ha affermato Sangiuliano, nel Comitato elettorale del candidato a ridosso del ballottaggio previsto per il 23 e 24 giugno. Più sibilline le dichiarazioni di Gasparri nel suo passaggio a Bari, che torna a puntare il dito su : Commissione d’inchiesta e voto di scambio: “I presidenti di seggio che sarebbero stati rimpiazzati in poco tempo dal Gabinetto del sindaco, l’incontro di Emiliano e Decaro dalla sorella del boss, l’audizione secretata in commissione Antimafia del procuratore Roberto Rossi, le parole di don Angelo Cassano ritenute contro il ministro Piantedosi e in ultimo le municipalizzate con presunte infiltrazioni”.

In precedenza, era stato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo - anche lui a Bari per sostenere la candidatura Romito - si è soffermato sull’approvazione dell’Autonomia differenziata alla Camera dei deputati: “Abbiamo fatto un passo importante per confermare come questo governo è un governo che rispetta gli impegni assunti con i cittadini", evidenziando che "Nel programma elettorale c’era l’autonomia e quindi noi puntualmente siamo andati avanti per realizzare questo programma. Credo sia un passaggio importante per rendere la nostra macchina amministrativa sempre più efficiente”.

“Penso che sia un passaggio che in prospettiva consentirà a tutte le regioni di Italia, dal Nord a Sud, di poter esprimere in modo adeguato le proprie potenzialità - ha proseguito Zangrillo - con l’autonomia avremo una responsabilizzazione delle Regioni. Le risorse per la perequazione? È un processo complicato e complesso e che richiede di procedere step by step. Nessuno dei componenti del governo ha mai negato il fatto che la cessione di funzioni sarà preceduto dalla definizione precisa dei Lep e dal finanziamento di questi”.

“Abbiamo impostato un processo che non è fatto per scassare l’Italia - ha concluso il ministro - ma al contrario per creare le condizioni, affinché si facciano dei finanziamenti corretti e precisi su tutte le funzioni che saranno trasferite dal governo centrale alle Regioni”.

Ed esortando a sostenere la candidatura di Fabio Romito, ha detto: “Rappresenta il profilo ideale dei candidati del centrodestra, una persona che è legata al suo territorio, una persona che ha maturato importanti esperienze dal punto di vista amministrativo. Chi si candida per assumere una responsabilità così rilevante è una persona che non può essere improvvisata. Fabio risponde a questi requisiti. Sento la responsabilità di aiutare la Puglia e Bari ad avere una pubblica amministrazione che funziona”.

