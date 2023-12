Simonetta Lorusso sarà la nuova presidente dell'Ente Fiera del Levante

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, firmata l’intesa ai sensi delle norme regionali e statutarie, augura buon lavoro alla neo presidente della Fiera del Levante: “Auguri di buon lavoro a Simonetta Lorusso per il suo nuovo incarico di presidente dell’ente autonomo Fiera del Levante".

"Sono certo - ha aggiunto Decaro - che Simonetta, che possiede i requisiti di esperienza e professionalità necessari per la gestione di un ente fortemente identitario della nostra città e della vocazione economica del nostro territorio, saprà proseguire, con la stessa competenza e dedizione, l’ottimo lavoro svolto da Pasquale Casillo, al quale è spettato l’onere di ricoprire il ruolo di presidente della Fiera in un periodo particolarmente complesso e difficile”.

Di conseguenza, la Giunta Regionale ha preso atto che è stata raggiunta l’intesa di cui all’art. 6, comma 2, L.R. 16 dicembre 1999, n. 33 e proporrà al Consiglio Regionale la nomina della nuova Presidente dell’Ente nella persona di Simonetta Lorusso.

“Simonetta Lorusso è una imprenditrice con una grandissima esperienza professionale e istituzionale alle spalle e con una conoscenza molto approfondita del tessuto economico e sociale pugliese", ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, "Donna dalle grandi qualità umane e capacità gestionali, in lei abbiamo trovato il profilo più idoneo per guidare l’ente Fiera del Levante, con l’intesa raggiunta tra Regione Puglia e Comune di Bari".

"Un ringraziamento sentito va a Pasquale Casillo per il lavoro svolto in questi anni. Casillo ha saputo guidare l’ente Fiera in tempi non semplici segnati prima dalla pandemia e poi dalle conseguenze dei conflitti internazionali sulla nostra economia. Dopo la fase di risanamento e rilancio della Fiera adesso si apre una ‘fase due’ che punta all’ulteriore sviluppo di nuove opportunità nazionali e internazionali”.

Simonetta Lorusso - E' nata a Bari e, nel corso della sua carriera, è stata Amministratrice presso Saicaf spa, Trampolino srl; Marialessia Seconda srl; American Motors srl. Ha ricoperto numerosi incarichi pubblici e associazionistici. Tra questi, si ricordano l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari dal 2004 al 2009 e, dal 2013 al 2021, quello di Presidente del Circolo della Vela di Bari, riconosciuto proprio negli anni della sua presidenza, per ben 2 volte consecutive, miglior Circolo Velico d'Italia.

