Solidarietà CGIL, Emiliano: 'Sciogliere le organizzazioni neofasciste'

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha portato la sua solidarietà alla Cgil intervenendo al presidio organizzato nella sede di Lecce:

“La posizione che tutti dobbiamo assumere è questa - ha detto Emiliano - Forza nuova e Casapound vanno sciolte, perché sono organizzazioni neofasciste con le quali non si può più ragionare e bisogna assolutamente applicare le leggi".

"Da oggi comincia una mobilitazione istituzionale. La Regione Puglia come istituzione chiederà prima al Consiglio regionale, poi al Governo, poi al Prefetto, al Ministro degli Interni di agire con assoluta durezza, applicando la legge esistente. E voi sapete che noi quando diciamo una cosa poi la facciamo”.

Emiliano nel ribadire che “Siamo per i vaccini, noi siamo per spingere le persone a vaccinarsi, anche attraverso alcune regole severe” ha anche auspicato che il presidente Draghi prenda una posizione dopo che “Giornalisti coraggiosissimi hanno provato, con documenti e filmati alla mano, che ci sono forze politiche che giocano su un doppio binario e persino forze politiche, che fanno parte del governo, in parte sono legate a questi gruppi. Questo governo ha avuto davanti agli occhi una rappresentazione di ciò che accadde in Italia nel ‘22, dì ciò che accadde a Bari alla Casa del lavoro, quando Dì Vittorio e sua moglie la difesero con le armi in pugno dopo la marcia su Roma. Io farò dì tutto per quelle che sono le mie energie perché il governo prenda una decisione forte".

"Anche il Partito Democratico - ha concluso Emiliano - ha preso una posizione netta. Letta ha chiesto lo scioglimento dì Forza Nuova e ovviamente automaticamente anche di Casapound. Perché non vedo nessuna differenza tra queste due formazioni e noi combatteremo per questo risultato”.

Nel contempo, il presidente di Confindustria Puglia e Bari e BAT, Sergio Fontana, e il presidente dei costruttori edili di Ance Bari e BAT, Beppe Fragasso, hanno espresso "La loro sincera solidarietà alla CGIL e alla Fillea dei territori di Bari e BAT, considerando la bilateralità un essenziale presidio di democrazia".

Mentre Legacoop Puglia affida a nota del suo residente, Carmelo Rollo, la condanna ferma dell’assalto squadrista alla Cgil, confermando l'adesione convinta alla manifestazione di sabato 16 ottobre.

“Ancora una volta - ha dichiarato Rollo - assistiamo alla brutale strumentalizzazione di un altro tema sensibile e del relativo confronto che sta avvenendo nel nostro Paese, quello dell’obbligo vaccinale che noi sosteniamo con forza e convinzione. L’assalto e l’attacco alla sede della CIGL nazionale è un atto di squadrismo teso a mettere in soggezione i presidi di rappresentanza democratici e costituzionalmente riconosciuti. Sono l’ennesimo grave attentato ai valori della nostra Costituzione, alle nostre istituzioni repubblicane e, non da ultimo, il tentativo di trascinare l’opinione pubblica, attraverso la paura della violenza, verso la remissività al fascismo”.

E' durissimo il commento del presidente di Legacoop Puglia, per i gravi atti avvenuti nel corso della manifestazione No green pass a Roma, partecipata da esponenti No Vax e da frange neofasciste, che hanno assaltato la sede della Cgil: "Simbolo di difesa del lavoro e dei diritti dei lavoratori. Legacoop Puglia condanna senza appello ogni forma di violenza e ribadisce che di fronte ai movimenti che inneggiano al fascismo non sarà mai abbassata la guardia. Il fascismo non è morto, come ingenuamente si vuol far credere, ma si annida dietro le più svariate forme di povertà ideologica e culturale".

“A questi individui - ha continuato Rollo - e alle loro organizzazioni non va riconosciuto alcun asilo politico, va ristretta in tutti i modi che il nostro ordinamento consente, l’area dell’agibilità divulgativa, va limitata al massimo l’azione di strumentalizzazione delle paure delle persone. Alle istituzioni democratiche e repubblicane, alla politica, alle parti sociali, a tutte e tutti noi spetta il compito di alimentare la memoria storica”.

"Per questi motivi, oltre alla vicinanza piena ai colleghi della CGIL, il movimento cooperativo di Legacoop Puglia aderirà convintamente alla manifestazione proclamata dai sindacati per sabato 16 ottobre e continuerà, come sempre fatto, a patrocinare, promuovere e diffondere i valori dell’antifascismo e della democrazia repubblicana in ogni occasione utile. Senza mai arretrare – ha concluso Rollo - di un solo millimetro, ma restando fermi e chiari sul nostro essere, ieri oggi e sempre, antifascisti”.

