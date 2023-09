Sophia Loren Restaurant, l'attrice a Bai per l'apertura

Sophia Loren sarà presente martedì 26 settembre all'inaugurazione del ristorante a lei dedicato a Bari, in via Fanelli 285/10, il 'Sophia Loren Restaurant'. Questo di Bari, sarà il terzo ristorante, dopo quelli di Firenze e Milano a poter vantare dell’autorizzazione di autenticità da parte dell'attrice.

La scelta di Bari non è casuale perché "Sophia Loren è molto legata al capoluogo pugliese dove ha girato anche un film, "La vita davanti a sé".

Il nuovo ristorante interpreta la cultura mediterranea, per sposarsi al meglio al territorio pugliese. Situato presso il Green Park, il nuovissimo centro sportivo barese, esso si sviluppa su una superficie di 600 mq2, si articola in una sala principale e in un dehor con affaccio sulla piscina. Con i suoi 150 coperti e una ampia area eventi, Sophia Loren Restaurant offre un esclusivo servizio di ristorazione, ostricheria, bar, caffetteria, pasticceria e cocktail&wine bar, proponendo un menu italiano tradizionale ma ricercato.

Il ristorante fa parte di una catena dedicata all’attrice napoletana due volte premio Oscar, che ha dichiarato: “Ho abbracciato da subito con molto entusiasmo questo progetto, perché racchiude in sé alcune delle cose che amo di più: la cucina italiana e partenopea, i momenti di condivisione attorno a un tavolo con la mia famiglia e i miei amici e poi diversi dei personaggi che ho interpretato sono in qualche modo legati alla cucina. Sono contenta che il viaggio prosegua in città straordinarie e questa volta tocca a Bari, che amo tantissimo”.

