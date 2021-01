Spesa Fondi Europei, Fitto: "Ma la Puglia non è virtuosa"

Raffaele Fitto replica all'esultanza in Regione Pugia per la classifica Agenzia Terrioriale/Sole24Ore, che vede la Puglia in testa in Italia per l'utilizzo dei Fondi Europei:

“La comunicazione che diventa propaganda è un film già visto - commenta Fitto - e così al silenzio assordante dei giorni scorsi - sulla notizia che la Puglia è ultima regione in Italia per utilizzo degli aiuti europei in Agricoltura e l’unica a dover, in assenza di deroghe, restituire oltre 95 milioni di euro - fa da contraltare, oggi, lo straripante entusiasmo del presidente Michele Emiliano che ‘spara’ numeri che farebbero della Puglia un ‘modello virtuoso’ per l’utilizzo dei Fondi Europei.“

"Ma veniamo alla realtà dei fatti - spiega Fitto - la Regione calcola una spesa certificata, che Emiliano fa ammontare al 70%, su 4,5 miliardi di euro anziché sui 7 miliardi originari dei Programmi comunitari (FESR e FSE) assegnati alla Puglia per il periodo 2014-2020 e sui quali andrebbe calcolata la spesa certificata, ma in questo caso scenderebbe sotto il 45%, ovvero al di sotto della media nazionale.“

"Per essere chiari - precisa - la Regione Puglia non calcola la spesa certificata sull’intero ammontare dei Fondi europei assegnati, ma sottrae a questa cifra i fondi nazionali del co-finanziamento che sono serviti alla Regione, l’estate scorsa, per l’emergenza covid. Per questo la Puglia che aveva, appunto, globalmente 7 miliardi, con la riduzione del co-finanziamento (proprio per la riprogrammazione post-covid) ha visto il totale delle risorse dei Programmi comunitari scendere a 4,5 miliardi.“

"Quindi non c’è davvero nulla di entusiasmante - conclude Fitto - piuttosto Emiliano ci dica come intende accelerare la spesa del Fondo di Sviluppo e Coesione e tutte le altre tutte le altre risorse nazionali per le quali la Puglia si colloca agli ultimi posti, come dimostrano i dati della Ragioneria dello Stato che, al 31 ottobre scorso, certifica un avanzamento della spesa dei FSC (Fondi Sviluppo e Coesione) al 3%”.

(gelormini@gmail.com)

-----------------------

Pubblicato sul tema: Agricoltura, Fitto 'La Puglia ancora prima per mancato utilizzo Fondi europei'

Spesa Fondi Europei: la Puglia, regione virtuosa, è prima in Italia