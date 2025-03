Sport in Puglia, Programma Operativo 2025: passione, impegno e comunità

Lo sport in Puglia è una storia fatta di passione, impegno e comunità. Con la presentazione del Programma Operativo 2025 dotato di risorse per complessivi 50 milioni di euro, si conclude un ciclo di investimenti senza precedenti e si apre una nuova fase, sempre con lo stesso obiettivo legandosi alla sfida di Regione Europea dello Sport 2026: garantire a tutti, dai bambini agli anziani, dagli amatori agli atleti d’élite, spazi adeguati, opportunità concrete e il sostegno necessario per praticare sport.





“Il programma 2025 punta a tre grandi obiettivi: promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli, sostenere eventi e manifestazioni che valorizzino il territorio e migliorare le infrastrutture”, ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, sottolinenando che “Questo significa rendere lo sport più accessibile, con iniziative dedicate alle fasce più deboli della popolazione e il sostegno a chi lavora ogni giorno sul campo, per far crescere il movimento sportivo; significa anche investire su impianti moderni e funzionali, in modo che ogni comunità possa avere spazi adeguati per praticare sport in sicurezza”.

Negli ultimi dieci anni, la Regione Puglia ha investito quasi 80 milioni di euro, dando una spinta decisiva alla crescita dell’intero settore. Sono stati riqualificati 430 impianti, sostenuti eventi che hanno portato in Puglia atleti e appassionati da tutta Italia e dall’estero, aiutato le associazioni sportive a sviluppare progetti per l’inclusione sociale e la promozione della salute. “Ora, con il nuovo piano - ha detto Piemontese -mettiamo a disposizione oltre 50 milioni di euro per continuare questo percorso, con uno sguardo rivolto al futuro di un 2026 che vedrà la Puglia al centro della scena europea e mediterranea con le iniziative legate al titolo riconosciuto di Regione Europea dello Sport e con i Giochi del Mediterraneo”.





A partire da questo mese, saranno pubblicati gli avvisi pubblici per l’assegnazione delle risorse: si parte con gli avvisi per Grandi Eventi Sportivi con una dotazione di 1 milione e 580 mila euro, per Manifestazioni finanziati con 510 mila euro e “Correre in Puglia” con 150 mila euro a sostegno di competizioni locali e della promozione del podismo. Entro aprile spazio ai progetti sportivi di inclusione sociale e campi estivi per giovani e fasce deboli, con 1 milione di euro di risorse

Entro maggio usciranno gli avvisi per accedere ai contributi per l’acquisto delle attrezzature sportive per atleti disabili e per l’acquisto di attrezzature sportive in generale, con una dotazione finanziaria, rispettivamente, di 300 mila e 900 mila euro. L’avviso “Eccellenze sportive” che riconosce contributi a squadre e atleti di rilievo nazionale e internazionale, con un budget di 380 mila euro. L’avviso “Trasferte sportive”, con cui la Regione Puglia sostiene atleti singoli per competizioni fuori regione, finanziato con 90 mila euro complessivo.





Entro giugno sarà perfezionato l’atteso avviso che consente ai Comuni di accedere ai finanziamenti per riqualificare impianti sportivi o realizzarne di nuovi: una dotazione di ben 42 milioni di euro, a valere sia sul FESR-FSE+ 2021-2027 che sul FSC 2021-2027, che consentirà di aiutare i Comuni con finanziamento di minimo 100 mila e massimo 200 mila euro.

“Vogliamo che ogni ragazza e ogni ragazzo, ogni adulto o anziano - ha concluso Piemontese -indipendentemente dal contesto in cui vive, abbia l’opportunità di avvicinarsi allo sport e di praticarlo in spazi adeguati; le società e le associazioni devono continuare a trovare nella Regione Puglia un alleato affidabile, pronto a rispondere alle loro esigenze: siamo una grande comunità sportiva e questo programma serve a renderla ancora più forte”.

