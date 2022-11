St. MichaeI-Eppan a Casa Sgarra Trani I vini altoatesini guardano alla Puglia

Appius, sin dalla notte dei tempi, lega il suo nome a un concetto viario di rilevanza identitaria territoriale: sia al Sud, nel tracciato consolare di “regina viarum” (via Appia) - che i Romani vollero si sviluppasse fino a Brindisi (anche nella variante costiera di Appia-Traiana) - sia al Nord, in Trentino Alto Adige, dove ad Appiano sulla Strada del Vino l’originalità di ‘Comune italiano diffuso’ con sede municipale nella frazione di St. Michael in Eppan - nasce e si sviluppa una delle testimonianze più affascinanti e più rappresentative della viticoltura italiana: la Cantina St. Michael-Eppan.

Una realtà cooperativa fondata nel 1907, che oggi raccoglie circa 340 famiglie di viticoltori che ne costituiscono la spina dorsale: un tempo dediti alla produzione di vino rigorosamente ‘rosso’ e che dal 1977 - con la l’arrivo di una sorta di Noè/Mosè, l’enologo Hans Terzer - avviano un lento e pervicace percorso verso la terra promessa dei ‘bianchi’. Passando da un rapporto di vigneti tipici di 85% rossi e 15% bianchi nel 1977 a un assetto odierno ribaltato del 25% di uve rosse e 75% di uve bianche.

L’intuizione vincente del kellermeister si concentrava sulle peculiarità minerali del prodotto altoatesino, per dare valore e prestigio al vino bianco - come il contesto delle nevi che ne circondano i terroir - lasciando ai terreni del Sud l’impareggiabile carattere segnato dalla forza accesa di un sole inclemente, per i vini rossi di lignaggio meridiano.

Risultati dopo 45anni, tutti di prim’ordine: dal ridare dignità al lavoro dei vignaioli al veder crescere prima la qualità e gli apprezzamenti per le eccellenze prodotte e selezionate dalla Cantina, e poi la relativa redditività per ciascun socio, che quest’anno ha registrato ricavi pari a 35.000 € per ettaro, tra la soddisfazione generale e la voglia di continuare a investire su qualità e ricerca.

Alcuni anni fa, lungo gli antichi cammini longobardi e le suggestive rotte adriatiche l’intraprendenza di Hans Terzer incrocia l’esperienza competente di Vittorio Cavaliere: ne nasce un sodalizio commerciale destinato a durare nel tempo, perché radicato sulla stima reciproca e sulle rispettive capacità innovative.

Nasce da questo intenso e solido rapporto personale la Masterclass proposta a Casa Sgarra - Trani con la Wine Collection APPIUS per le Annate Storiche Sanct Valentin, dove lo chef Felice Sgarra ha esaltato il ventaglio di ben 17 vini eccellenti con la creatività contemporanea e ‘stellare’ di un Maestro di tipicità autoctone.

E così alle annate da degustare di Pinot Noir, Sauvignon, Chardonnay e naturalmente l’intera gamma Appius, per ritrovarsi tra i sentori del Fallwind: il vento di caduta che caratterizza i terroir della Cantina San Michele Appiano e che dona a quei vini aromi, freschezza e longevità, è seguito il menù concepito per celebrare l’incontro culinario tra le radici di una tradizione blasonata, che si rinnova, con quelle di una passione popolare che declina sapori e colori nell’espressione moderna di piatti d’autore.

Momenti esperienziali di altissimo livello e di raffinata qualità, sottolineati dal sigillo autorelove di Hans Trezer: “Volevamo dar prova del meglio delle nostre uve, delle nostre viti e dei nostri terroir, che insieme costituiscono quel blend naturale per ottenere un vino unico, ogni anno diverso, ma sempre ineguagliabile”.

Per cui il susseguirsi cadenzato di un Pinot Bianco Schultauser 2021 come aperitivo; e di un Sauvignon Fallwind 2021 a far da anfitrione a Caviale, Insalata, Ostrica al Gin - rallentati dall’Intramezzo di Pane e Olio (Mimì) - hanno introdotto prima i Ricci di Mare e Tajarin (dalla Langa Piemontese alla Puglia Imoeriale) accompagnati dal Sauvignon Sanct Valentin 2021; e poi la Ricciola, doppia espressione di Sedano Rapa, acidità di More, con lo stesso vino. Quindi, il cambio di passo con Guancia di Vitello Brasata, in Crosta di Grissini e Patate al Forno onorati da un Pinot Nero St. Valentin 2020; e chiudere con Fragole Marinate, Mele Caramellate e Piccola Pasticceria maritati dal Passito Comtess Sanct Valentin 2020.

Il gioco di sponda lungo la dorsale adriatica tra l'Alto Adige incastonato nel contesto europeo e la Puglia protesa verso l'orizzonte orientale è destinato ad evoluzioni e contaminazioni di primissimo livello, anche perchè consolidati da solide relazioni personali e reciproche manifestazioni di stima, per la forza identitaria dei rispettivi terroir nell'affermazione quotidiana della marca italiana.

