Superecobonus 110%, il primo cantiere Edilnext2020 ad Altamura

E’ partito il primo intervento di ristrutturazione con il SUPERECOBONUS 110% ad Altamura, in Via Corsica ang. Via Cesare Battisti.

I lavori saranno eseguiti dalla EDILNEXT2020â Srl, realtà innovativa che nasce grazie alla vision imprenditoriale e alla consolidata esperienza professionale dei suoi founder e managing director, Cavaliere del Lavoro Pietro Di Leo e Geometra Domenico Parisi, con l’assistenza del Consulente di direzione, Giuseppe Pio Macario (Macario Management Advisoryâ).

La progettazione dell’intervento è a cura dello Studio di Progettazione Extò di Vitamaria Tragni e Michele Pignatelli, con Direttore dei lavori Orsola Laborante, Coordinatore della Sicurezza Roberto Schiraldi, Asseveratore delle opere Antonio Clemente.

Il “Decreto Rilancio” n. 34/2020 prevede un credito d’imposta per il quale ogni condomino può detrarre il “110%” delle spese sostenute per l’esecuzione di lavori finalizzati all’efficientamento energetico del fabbricato, nell’arco di 5 anni.

Il “Decreto Rilancio” prevede, inoltre, la possibilità per i condomini tutti di cedere il proprio credito d’imposta all’impresa esecutrice dei lavori col metodo dello sconto in fattura. In questo modo i condomini non sono tenuti a pagare i lavori all’impresa esecutrice, la quale, avendo acquisito il credito di imposta, lo cede a sua volta ad una banca.

Per le operazioni di cessione del credito, la EdilNext2020â Srl saranno assistite da Banca Intesa Sanpaolo, attraverso il portale della Deloitte, primaria società di revisione contabile, con uffici anche in Bari.

“Il nostro impegno è quello di promuovere iniziative green - ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Pietro Di Leo - creando contestualmente maggior valore sostenibile sul nostro territorio. Grazie all’intervento dello Stato, con Edilnext2020â offriamo ai nostri clienti la possibilità di ammodernare i loro immobili, realizzati da tempo e con sacrificio, riqualificandoli da un punto di vista energetico e sostanzialmente senza esborsi monetari. In tal modo la nostra Comunità, ha il duplice vantaggio di riqualificare il patrimonio edilizio esistente, evitando ulteriore cementificazione”.

