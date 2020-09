Taranto, 'Bowie Night - Cesare Veronico racconta David Bowie'

L’Associazione Culturale “AFO6 - Convertitori d’Idee” di Taranto organizza per Venerdì 11 Settembre presso il Teatro Orfeo (Via Pitagora 80) alle ore 21, “BOWIE NIGHT - CESARE VERONICO racconta DAVID BOWIE”, una serata dedicata a uno degli artisti più influenti del XX secolo, ideata e narrata da Cesare Veronico storico organizzatore di eventi musicali negli anni Ottanta e Novanta, tra cui le “Bowie Night” e attualmente coordinatore di Puglia Sounds e Direttore Artistico del Medimex.

Uno spettacolo di suoni, visioni e racconti, che avrà per protagonista colui che più di ogni altro artista ha segnato l’immaginario e la cultura pop degli ultimi cinquant’anni. Da Aladdin Sane al Duca Bianco, da Ziggy Stardust all’ultima incarnazione bowieana di “Blackstar”, Cesare Veronico racconterà la storia dell’artista: un racconto che si snoderà tra video rari, proiezioni inedite, grandi classici del rock, chicche per i fan, tutto con la regia visionaria di Nole Biz.

Una narrazione non didattica ma incentrata su aneddoti simpatici, un viaggio nell’esistenza di questo straordinario artista dall’adolescenza fino alla sua fine, resa un’opera d’arte dallo stesso Bowie.

Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza a favore della Fondazione Giorgio Di Ponzio, che sin dalla sua nascita avvenuta il 15 giugno scorso, si propone come presidio scientifico e di assistenza socio-sanitaria al servizio dei cittadini di Taranto, della Puglia e dell’Italia Meridionale nel campo delle patologie correlate all’ambiente.

I biglietti del costo di €10 (posto unico) sono acquistabili attraverso il circuito Eventbrite al link: http://www.tickets.afo6.it L’evento si terrà nel pieno rispetto dei protocolli per il contenimento dell’emergenza COVID19 ed è obbligatorio l’uso della mascherina.

L'occasione è buona per annunciare anche le date di Medimex 2021: "Il Medimex del 2021 sarà a Brindisi e Taranto, senza soluzione di continuità dal 17 al 26 giugno - ha annunciato lo stesso Cesare Veronico, a margine della presentazione a Taranto della BOWIE NIGHT, l'iniziativa benefica in favore della Fondazione Giorgio di Ponzio: nata in memoria del ragazzino morto di tumore nel 2019.

"La notizia del ritorno del Medimex, dopo lo stop causa pandemia - sottolinea Veronico - assume ora un valore emblematico, al termine dell'estate funestata dal Covid-19. La manifestazione internazionale promossa dalla Regione Puglia è stata fra le prime a fermarsi di fronte all'impatto dei contagi, alzando bandiera bianca a pochi giorni dall'inizio del lockdown e riconvertendosi velocemente in una rassegna online".

"È stato un espediente per esserci comunque, certo, ma ben lontano dall'esperienza della musica dal vivo. A causa del Coronavirus, infatti - ricorda Veronico - si è persa l'occasione di portare in Puglia, a metà aprile, artisti di spessore. Il tema scelto era il passaggio dal punk alla new wave negli anni 80 e 90, quando Bari e Taranto erano nel circuito nazionale dei concerti. Ci sarebbe stata una mostra e un racconto dell'epoca, e una parte della line-up avrebbe avuto come riferimento proprio quel periodo storico".

"I nomi che si attendevano, ribadisce Veronico - i Pretenders nell'unica data europea, i Bauhaus nell'unica data italiana. Ma si stava ragionando anche sui Simple Minds e i New Order, Tears for fears e Psychedelic furs, Cult e Siouxsie and the Banshees".

Con le date 2021 fissate, la macchina Medimex si può già rimettere in moto: "Con i Bauhaus siamo ancora in contatto - conferma Veronico - e mantenendo il tema punk-new wave dovremmo prendere tre o quattro artisti o gruppi che lo rappresentano".

"Qualche nome si può ipotizzare - sussurra e conclude Veronico - tornando a far vincere l'immaginazione e la speranza: Arctic Monkeys, PJ Harvey, Nick Cave. Se capita l'occasione li cattureremo"-

(gelormini@gmail.com)