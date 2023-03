Taranto, 'L'inconscio e l'ambiente' con Schinaia e Godelli

Venerdì 3 marzo, a Taranto si terrà la presentazione de “L’inconscio e L'ambiente. Psicoanalisi ed ecologia”, un libro che invita ad interrogarci sul nostro rapporto con i problemi ambientali. Li affrontiamo e come? L’approccio del singolo e quello della società di cui fa parte.

Cosimo Schinaia, l’autore, ne scrive anche in qualità di psichiatra e psicoanalista, ovvero riporta la sua esperienza personale e anche quella di alcuni dei suoi pazienti. Lo studioso tarantino è membro ordinario con funzioni di training della Società Psicoanalitica Italiana e full member IPA (International Psychoanalytical Association).

Cosimo SchinaiaGuarda la gallery

Schinaia è stato direttore dell’Ospedale psichiatrico di Cogoleto (Ge), delle Strutture residenziali psichiatriche di Quarto (Ge) e del Dipartimento di salute mentale di Genova Centro Dal 1997, ha pubblicato diversi saggi tra cui: Dal manicomio alla città, Il cantiere delle idee, Il dentro e il fuori – Psicoanalisi e architettura, Scene da un manicomio. Tutti tradotti (anche “L’inconscio e l'ambiente”) in diverse lingue a testimonianza dell’interesse suscitato in Spagna, Francia, Inghilterra, America, soprattutto in America latina dove il nostro gode di fama come una specie di rockstar della Psicoanalisi. A questo hanno contribuito anche i numerosi articoli scientifici scritti in riviste di psicoanalisi e di psichiatria nazionali e internazionali e di saggi in libri collettanei.

Silvia GodelliGuarda la gallery

Il baricentro del discorso si sposta da Genova a Taranto con l’impianto a caldo dell’Ilva, la tematica ha un respiro molto più ampio e sarà sicuramente arricchita dall'intervento di Silvia Godelli, già professore di psicologia clinica presso l’Università “Aldo Moro” di Bari con un recente passato di consigliera e di assessore regionale (Puglia) al Turismo, alla Cultura e al Mediterraneo. Questo a suggellare l’impegno sociale che l’autore reclama nel coinvolgimento dell’inconscio collettivo verso i problemi ambientali.

A moderare l’incontro sarà Mario Pennuzzi, già assessore ai servizi sociali e alla cultura di Taranto con la prima giunta Stefano. La presentazione si terrà presso ArciGagarin, in via Pasubio-Taranto, ore 18,00.

Evento organizzato con la collaborazione del Presidio del libro “Il Granaio”, la libreria Dickens, L’ArciGagarin e la Regione Puglia.