Taranto, 'Tawave 2022': comunicazione etica e brand value

Arriva a Taranto il primo evento dedicato all’innovazione e alla digitalizzazione dedicato ai professionisti del Sud Italia per conoscere le novità e le opportunità in ambito di soluzioni digitali e i futuri scenari di sviluppo. Si chiama Tawave e si svolgerà il 10 settembre nella Città dei due Mari presso il Dipartimento Jonico di Giurisprudenza (via Duomo, 259).

“Un evento gratuito che vuole rappresentare una grande possibilità per giovani professionisti del Meridione, gli imprenditori e le imprenditrici del territorio – dichiarano le cinque giovani professioniste (dai 25 ai 34 anni) di surfHers, l’associazione che organizza Tawave in collaborazione con il Comune di Taranto - vogliamo lanciare il segnale di una trasformazione digitale graduale ma profonda, perché la bassa digitalizzazione qui nel Sud Italia (solo il 9% delle aziende la utilizza) è un ostacolo alla crescita delle imprese e delle province del Sud”.

Otto talk e 6 workshop ad accesso libero (previa prenotazione) con docenti e professionisti sia locali che provenienti da tutta Italia faranno da cornice ai cinque temi: comunicazione etica e brand value; finanziamenti per la digitalizzazione delle imprese; etica aziendale e valorizzazione delle persone; sicurezza e data governance, legal tech.

Si parlerà del valore dell’unicità del Brand come leva imprenditoriale, poiché oggi non è più sufficiente per le imprese sostenere di avere il prodotto o il servizio migliori; si parlerà di Sostenibilità digitale e sarà presente Marco Belardi, Consulente Direzione delle Politiche Industriali e Innovative presso il Ministero dello Sviluppo Economico che converserà sulla difficoltà di implementazione del paradigma 4.0. Si parlerà anche di LEGO® SERIOUS PLAY®, il metodo per creare strategie in tempo reale per individui, team e organizzazioni, permettendo di scatenare intuizione, ispirazione e fantasia. E tanto altro.

“L’obiettivo è quello di lavorare in sinergia per trasformare le difficoltà del periodo storico, segnato dalla pandemia, in opportunità di crescita e digitalizzazione per le aziende del Sud Italia - continua surfHers - nel nuovo scenario economico post Covid, le aziende più digitalizzate avranno la possibilità di aggredire prima la ripresa disponendo di maggiori capacità per ottimizzare le risorse e aumentare gli obiettivi di performance”.

A fine evento i partecipanti potranno aderire al Networking Party nel prestigioso Palazzo Amati: tra i simboli della città di Taranto, sede della Jonian Dolphin Conservation, per sviluppare opportunità professionali.

Nell’occasione, Palazzo Amati diventerà, a partire dalle 21.30, la tela del video mapping, strumento innovativo che – oltre a raccontare la digitalizzazione e il mare (due dei temi protagonisti del lavoro di video mapping) con effetti luminosi – valorizzerà ulteriormente la struttura architettonica.

Tawave è l’evento organizzato da Associazione surfHers, gruppo di donne e professioniste impegnate nella promozione sociale dei temi legati all’innovazione, alla tecnologia e al digitale, con la collaborazione del Comune di Taranto. L’evento gode, inoltre, del patrocinio della Regione Puglia, della Camera di Commercio e delle associazioni di categoria locali: Confindustria e Confcommercio.

Partner dell’iniziativa sono Larry Agency, agenzia di Comunicazione e Marketing che ha curato l’immagine e la comunicazione della manifestazione; Sabanet, software house con sede a Taranto, Roma, Milano e Durazzo che aderisce ad un hub innovativo con lo scopo di generare un impatto profondo sulle imprese e sulle persone divulgando conoscenza attorno ai temi della tecnologia e della digitalizzazione; Pirola Pennuto Zei, primario studio di consulenza legale e tributaria in Italia.

Per maggiori informazioni eventotawave@gmail.com e per partecipare www.tawave.it.

PROGRAMMA

10 settembre, Dipartimento Jonico di Giurisprudenza, Taranto

I TALK

Ore 15.30 – Inizio

· Presentazione associazione surfHers

· Saluti istituzionali

· Fabrizio Manzulli, vicesindaco e assessore allo Sviluppo Economico – “Presentazione del Distretto dell’Innovazione di Taranto”

· Stefania Ressa, Amministratrice di Larry Agency – “Il valore dell’unicità del Brand come leva imprenditoriale”

· Susanna Sieff, Head of Sustainability, CSO, Senior Sustainability Advisor, TED speaker - “Sostenibilità, l'unico futuro possibile”

· Vincenzo Giliberti, Digital Transformation Leader - Teleperformance Italy – “Voice First: Un Progetto di successo per un contact center omnicanale e data-analysis oriented”

· Gianluca Bilancioni, Direttore delle Risorse umane di Teleperformance Italia – “Responsabilità Sociale d’Impresa e Comunicazione Interna alla base di Great Place to Work”

· Alessia Demarco, Digital Strategist, Consulente e Formatore – “Hack di crescita per le imprese: mindset e strategie”

· Samuele Rovituso - Co-founder di Legolize e Top 30 Under 30 Forbes – “Social Media Robe”

· Andrea Romoli - Facilitatore Certificato LEGO® SERIOUS PLAY®, Design Sprint e Design Thinking - “Introduzione al Design Sprint”

· Angelo Lippolis, Tech Lead & Blockchain Expert - “L'era del valore”

· Francesco Guastamacchia – “La digitalizzazione delle sentenze. Profili diacronici e sincronici della giurisprudenza predittiva”

· Premiazione Digital Business Competition

I WORKSHOP

Alessandro Terra, SEM Specialist & Digital Marketing Consultant per Search On Media Group – “Strategia multicanale per la crescita delle PMI”

Andrea Romoli, Facilitatore Certificato LEGO® SERIOUS PLAY®, Design Sprint e Design Thinking – “Metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®”

Tommaso Jaroudi Tomponzi, CEO Tomponzi – Investigatore Privato – Corporate intelligence Analist – “Cybersecurity per proteggere il processo produttivo”

Mattia Salerno, Senior Associate Pirola Pennuto Zei – Avvocato specializzato in nuove tecnologie e Corporate Compliance – “Come digitalizzare la tua impresa: istruzioni legali per l’uso”

Marco Belardi, Consulente Direzione delle Politiche Industriali e Innovative presso Ministero dello Sviluppo Economico – “Smart Manufacturing e Digital Transformation Maturity: a che punto siamo?”

Luca Grillo, Startupper, trainer and full stack developer – “Business Game e Gamification per imprenditori e professionisti”

Tawave - E' l'unione di “TA”, la sigla utilizzata per indicare Taranto (la città dove l'evento è nato) e “WAVE”, l'onda che simboleggia la perturbazione che coinvolge l’innovazione e la tecnologia. La mission del Tawave è diffondere conoscenza, partendo dal sud Italia, per sviluppare queste tematiche con lo scopo di migliorare la vita delle persone.

surfHers - E' un’associazione di 5 donne, che si occupa di promozione socio-culturale no-profit. Il nome "SurfHers" fa riferimento alla parola "surfista" che in inglese diventa surfer. Nella parola surfer si è sostituito il suffisso "er" con "Hers" per dare un'accezione femminile al gruppo che compone l'associazione:

Alessia Demarco - Digital Strategist, Consulente e formatore

Mariagrazia Efato - Data Analyst e Controller per Sabanet

Valeria Merlo - Software Production Manager per Sabanet

Stefania Ressa - Amministratrice di Larry Agency e Communication Strategist

Carlotta Spalluto – Content Creator

(gelormini@gmail.com)