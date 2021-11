Taranto, i Circoli PD contro il consigliere regionale di maggioranza Stellato

C'è già chi l'ha definita l'altra faccia del civismo, ma la posizione del consigliere comunale di Taranto, Massimiliano Stellato - tra i 17 che hanno firmato le dimissioni dal notaio, facendo cadere l'Amministrazione Melucci - è la prima cosa presa di mira dai Circoli del PD locali, poichè Stellato è anche consigliere di maggiornaza in Consiglio Regionale, eletto nelle liste di Puglia Popolare a sostegno di Michele Emiliano.

Della faccenda i Circoli hanno investito il Segretario Regionale del PD, Marco Lacarra, con una nota esortativa all'intervento chiarificatore: “Quello che si è perpetrato ai danni dell’Amministrazione comunale di Taranto e del Sindaco, Rinaldo Melucci, è un atto politicamente grave ed irresponsabile. Tra le 17 firme figura quella del consigliere regionale Massimiliano Stellato, che nell’assise regionale siede tra i banchi della maggioranza".

"Il consigliere Stellato - continua la nota - pur avendo rappresentanza in giunta comunale e nelle società partecipate, ha contribuito in modo decisivo, con la sua firma, alla caduta dell’amministrazione Melucci. Riteniamo che questo sia un atto su cui non si può e non si deve soprassedere”.

“Al segretario regionale Lacarra e al capogruppo regionale del PD - hanno aggiunto i Circoli di Taranto nella loro nota - chiediamo una presa di posizione chiara e netta. Non può restare in maggioranza in seno al Consiglio regionale chi, con ambiguità politica, mascherandosi dietro un civismo camaleontico, si assume la responsabilità di far cadere un’Amministrazione che bene ha operato e che ha regalato ai tarantini una prospettiva di cambiamento, in un’ottica di transizione giusta ed ecologica. Occorre un segnale forte, perché Taranto vuole continuare a correre e a sognare”.

Il riscontro da parte di Marco Lacarra è arrivato in serata: “Con riferimento alla nota dei circoli PD di Taranto, tengo a esprimere una posizione di grande nettezza. Ritengo assurdo il gesto dei 17 Consiglieri che hanno portato alla brusca interruzione dell’amministrazione Melucci, che stava con enorme impegno riuscendo a cambiare Taranto".

"In particolare - ha dichiarato il Segretario del PD Puglia - penso si debba esigere chiarezza e lealtà nei confronti della comunità politica del cenrtrosinistra pugliese: non si può essere un Consigliere regionale della nostra maggioranza e contestualmente contribuire alla caduta di una amministrazione a guida PD. È necessario un chiarimento”.

Non è proprio il segnale forte richiesto, ma ogni cammino - come si suol dire - comincia con un primo passo!

