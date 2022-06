Taranto riconferma Melucci, Barletta al ballottaggio la formula Emiliano vince

Mentre a Taranto Michele Emiliano esulta per riconferma al primo turmo di Rinaldo Melucci quale Sindaco della Città dei Due Mari, con oltre il 60% di consensi, e per l'affermazione della formula e della coalizione nei diversi comuni pugliesi alla prova delle urne (Barletta andrù al ballottaggio), Francesco Boccia - commissario per il congresso del PD in Puglia - commenta con soddisfazione i risultati.

"La Puglia si conferma terra progressista e riformista. Il successo in quasi tutte le città al voto in Puglia, a partire dalla città di Taranto, seconda città di Puglia ha detto Boccia - dimostra quanto il voto pugliese confermi la fiducia sul progetto politico regionale a guida Partito democratico. A Taranto in particolare vince Rinaldo Melucci con la coalizione unita di centrosinistra, spazzando via i trasformisti e il centrodestra che, in Puglia, perde quasi ovunque".

"Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto - ha aggiunto - c'è stato un ottimo lavoro di squadra di tutto il campo progressista che compone la coalizione di centrosinistra. Ora massima unità anche nelle città che andranno al ballottaggio, perché quello di oggi è stato soltanto il primo tempo e, come si sa, le partite finiscono al novantesimo. Il Partito Democratico si è dimostrato un partito ben radicato in Puglia, un partito solido, in linea con il resto del Paese. Sabato a Bari, al Parco dei Principi - ha concluso Boccia - faremo un'assemblea dei circoli pugliesi sul 'PD che vogliamo' e daremo voce ai contributi dei singoli circoli, iscritti e militanti".

"Grande Taranto! - ha dichiarato Emiliano - oggi gioiamo perché siamo consapevoli di aver dato vita ad un esperimento politico largo, nel quale Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liste Civiche hanno in messo chiaro a tutta l’Italia che Taranto non accetta di essere una città che sacrifica la salute per la produzione: questa cosa non può esistere. Taranto deve diventare il polo dell’Idrogeno nazionale e devono far sì che la rivoluzione industriale passi da questa città e si estenda a tutto il Paese, stanziando i soldi necessari".

"Questo è un modello che governa già la Regione Puglia - ha sottolineato E miliano - e ci auguriamo che lo stesso schema possa governare in futuro anche l’Italia. Faccio il mio in bocca al lupo al Partito Democratico, al Movimento 5 stelle, ai Verdi e a tutte le Liste della coalizione per aver saputo coniugare le proprie politiche con il popolo, con la gente comune".

"Una persona all’altezza delle sfide che verranno - ha detto Gianfranco Lopane, tra i più attivi sostenitori della ricandidatura di Rinaldo Melocci - un amico competente per continuare a guidare #Taranto nel suo percorso di crescita e di riscatto. Complimenti Rinaldo. Il meglio viene adesso, è vero, ma uniti ce la facciamo!"

Cinque sindaci eletti nel barese, altri sei Comuni verso il ballottaggio. con i cittadini che torneranno alle urne domenica 26 giugno.

Insieme ai sindaci eletti nei tre Comuni sotto i 15mila abitanti (Francesco De Carlo ad Alberobello, Lorenzo Netti a Sammichele e Davide Del Re Cassano), hanno conquistato l'elezione al primo turno anche i primi cittadini di Bitonto (a vincere Francesco Paolo Ricci), di Gravina (Fedele La Greca) e Terlizzi (Michelangelo De Chirico). Si profila invece il ballottaggio per Giovinazzo, Molfetta, Castellana, Polignano e Santeramo.

“Il campo largo vince: questo ci dicono i primi risultati di queste elezioni amministrative", ha ribadito Marco Lacarra Segretario del PD Puglia, "Nei territori nei quali c’è stato il coraggio di seguire la linea regionale e provinciale dell’inclusione e dell’allargamento il centrosinistra è avanti senza difficoltà".

"Laddove invece si è scelto l’isolamento - ha proseguito Lacarra - i risultati sono negativi. In generale, anche questa tornata in Puglia conferma la forza e il radicamento della nostra coalizione, saldamente guidata da un Partito Democratico ben strutturato e vincente, assieme alla volontà di continuare a vincere e cambiare il nostro territorio, strada dopo strada, città dopo città”.

