Taranto, Volley: 'Il Torneo dei due Mari' con un quadrangolare

Martedì 4 luglio, alle 8.45 nella Sala degli Specchi del Comune di Taranto, l’incontro per accogliere le quattro nazionali di volley maschile di Italia, Olanda, Tunisia e Giappone, impegnate dallo stesso pomeriggio – al PalaMazzola e chiusura il 6 al Palasport di Francavilla Fontana - nel quadrangolare “Torneo internazionale dei Due Mari”.

Nell'occasione saranno illustrati anche i dettagli del torneo, inserito nel collegiale che la nazionale italiana ha avviato al PalaMazzola il 27 giugno, importante test-event per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.

Ad accogliere l’allenatore della Nazionale Vincenzo Fanizza, e le delegazioni di Olanda, Tunisia e Giappone, saranno il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci con l’assessore allo Sport Gianni Azzaro, il direttore del Comitato Ta2026 Elio Sannicandro e i presidenti Fipav regionale e provinciale, rispettivamente Paolo Indiveri e Agostino Greco.

Nel coontempo, a margine della presentazione dei Campionati nazionali assoluti di Atletica Leggera, che si è tenuta a Molfetta, il presidente e amministratore delegato di Exprivia, Domenico Favuzzi, quest’anno main sponsor dell’evento, ha dichiarato: “Il sostegno di Exprivia ai Campionati nazionali assoluti di Atletica leggera rappresenta un’occasione per condividere la nostra visione del futuro a partire dai valori dello sport, che promuoviamo anche all’interno dell’ambiente lavorativo".

"Affrontare le sfide con un modello di business competitivo e vincente vuol dire fare squadra, ascoltarsi, sostenersi, essere coesi e inclusivi, come avviene nel mondo sportivo. Non potevamo quindi mancare questo importante appuntamento non solo perché ne sposiamo appieno i valori, ma soprattutto perché si svolgerà proprio a Molfetta, un territorio a cui siamo molto legati, che ci ha visto nascere e che ancora oggi è la principale sede del nostro gruppo”.

