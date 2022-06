Teatro Petruzzelli il ricco cartellone 2023

di Maria Agostinacchio

Per gli appassionati di cabala la Stagione 2023 del Teatro Petruzzelli, presentata con largo anticipo il 24 giugno, potrebbe suggerire con certezza numeri vincenti: 10 titoli per la “Stagione d’Opera e Balletto” di cui 5 opere, 2 nuove produzioni, 1 ritorno, 2 balletti, a cui si intrecciano 23 appuntamenti della “Stagione Concertistica” con 2 prime esecuzioni. Un ordito straordinario che conferma il Teatro Petruzzelli come tempio della musica nel panorama nazionale ed internazionale per la scelta e la ricchezza del cartellone di altissimo pregio.

La Bohème ph Mirco MaglioccaGuarda la gallery

Si inaugura il 22 gennaio con “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini per la regia di Davide Livermore, produzione Teatro dell’Opera di Roma, una delle cinque produzioni di caratura internazionale firmati dai grandi nomi della lirica. Si prosegue con “Salomè” di Richard Strauss per la regia di Damiano Michieletto, nell’allestimento scenico della Scala, “Attila” di Giuseppe Verdi, per la regia di Daniele Abbado, produzione Teatro Comunale di Bologna, “Otello” di Giuseppe Verdi, per la regia di Francesco Micheli, allestimento La Fenice e infine “Tannhäuser” di Richard Wagner, per la regia di Patrick Lange versione scenica del Hessisches Staatstheater di Wiesbaden.

Due nuove prestigiose produzioni della Fondazione Teatro Petruzzelli, “Turandot” di Giacomo Puccini e “The Rape of Lucretia” di Benjamin Britten, per la regia di Yannis Kokkos.

Dopo il sold out nella stagione 2019, ritorna “La Bohème” di Giacomo Puccini con la regia di Hugo de Ana, fra gli allestimenti più acclamati della Fondazione Teatro Petruzzelli.

La grande danza vedrà protagoniste le compagnie “Les Ballets de Monte Carlo” con lo spettacolo LAC da “Il lago dei cigni” di Čajkovskij e il “Béjart Ballet Lausanne”.

Nel carnet de “La Stagione Concertistica 2023” 23 appuntamenti che vedono protagonisti l’Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli e solisti d’eccezione top star della scena musicale mondiale.

Inaugurazione il 5 gennaio con il pianista Michail Pletnev che eseguirà il Concerto n. 24 in do minore K491 per pianoforte e orchestra di Mozart con Orchestra e Coro della Fondazione Teatro Petruzzelli diretti da Hansiörg Albrecht.

Nella parata di stelle sfilano i pianisti Hélène Grimaud, Alexander Lonquich, Grigory Sokolov, Arcadi Volodos, Alexander Malofeev, Nikolai Luganski; il violoncellista Gautier Capuçon; i violinisti Arabella Steinbacher, Sergey Khachatryan, Kolja Blacher, Alena Baeva, Bomsori; il violista Antoine Tamestit, il clarinettista Jorg Widmann, l’Orchestra Camerata Salzburg, l’Orchestra Concert des Nations diretta da Jordi Savall, il Sestetto Kolja Blacher, il Quartetto Ébène, l’Ensemble Barocco La Lira di Orfeo con il controtenore Raffaele Pe.

Sul podio dell’Orchestra del Teatro Hansiörg Albrecht (Direttore Principale Ospite per la Musica sinfonica) e Giacomo Sagripanti (Direttore Principale Ospite per l’Opera lirica), Fabrizio Cassi, Stefano Montanari, Marc Albrecht, Pascal Rophé, Jordi Bernàcer, Jaume Santonja.

Si distinguono per eccezionalità di esecuzione, raramente rappresentati “Vita d’eroe” di Richard Strauss, la Sinfonia n.9 di Gustav Mahler, la Sinfonia n.9 di Dmitrij Šostakovič, il Salmo IX per coro e orchestra di Goffredo Petrassi e la Sinfonia in fa diesis minore di Erich Korngold.

Attila I cast Guarda la gallery

Due incursioni nella musica contemporanea “Dialoghi di rinascita”, per coro misto ed elettronica (2021) di Pasquale Corrado, in prima esecuzione pubblica, commissionata dalla Fondazione Teatro Petruzzelli, con la direzione di Fabrizio Cassi e il Concerto per percussioni e orchestra, in prima esecuzione assoluta, commissionato dalla Fondazione Teatro Petruzzelli al compositore Carlo Boccadoro, solista Filippo Lattanzi (percussioni), diretto da Pascal Rophé.

C’è tempo dal 1 al 30 luglio per la campagna abbonamenti 2023

Info E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it; Telefono: 080.9752810.

Foto @Michele Crosera @Mirco Magliocca @Rocco Casaluci @Yasuko Kageyama