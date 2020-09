Teatro Petruzzelli, si riprende con 'L'Elisir d'amore'

Il Teatro Petruzzelli, primo in Italia a ricominciare con la lirica “al chiuso”, con tutte le tutele previste dalle misure anti- Covid 19, riparte da L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti venerdì 11 settembre alle 20.30.

Lo spettacolo per la regia di Victor Garcia Sierra si sviluppa sullo sfondo delle scene tratte dalle splendide opere de “El Circo” del pittore colombiano Fernando Botero. Dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro Michele Spotti. Maestro del Coro Fabrizio Cassi. I costumi sono di Marco Gulon, il disegno luci di Stefano Gorreri. L’allestimento è una produzione Nausica Opera International.

A dar vita all’opera Marigona Qerkezi (Adina 11, 13, 15, 17 settembre), Martina Gresia (Adina 12 settembre), Ivan Ayon Rivas (Nemorino 11, 13, 15, 17 settembre), Nico Franchini (Nemorino 12 settembre), Vittorio Prato (Belcore 11, 13, 15, 17 settembre), Michele Patti (Belcore 12 settembre), Fabio Capitanucci (Dulcamara 11, 13, 15, 17 settembre), Francesco Vultaggio (Dulcamara 12 settembre), Rinako Hara (Giannetta).

La guida all’ascolto della rassegna “Conversazioni sull’Opera” dedicata a L’Elisir d’amore, a cura del musicologo Mauro Mariani, è disponibile in forma digitale e saranno disponibili sul sito www.fondazionepetruzzelli.it, sul canale Youtube Fondazione Petruzzelli e sulla pagina Facebook Fondazione Teatro Petruzzelli.

Il capolavoro di Donizetti fu rappresentato per la prima volta il 12 maggio 1832 al Teatro della Cannobbiana di Milano.

Si replica sabato 12 settembre alle 18.00, domenica 13 settembre alle 18.00, martedì 15 settembre alle 18.00 e giovedì 17 settembre alle 20.30. I biglietti per tutte le recite de L’Elisir d’amore saranno in vendita a partire da martedì 8 settembre e saranno disponibili al botteghino del Teatro Petruzzelli e on line su www.vivaticket.it.

Il Botteghino del Teatro Petruzzelli osserva l’orario continuato dalle 11.00 alle 19.00, dal lunedì al sabato. (Informazioni: 080.975.28.10).

