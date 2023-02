Teatro Piccinni Bari: 'Chi ha paura di Virginia Woolf?'

di Silvia Viterbo

“Chi ha paura di Virginia Woolf?” al teatro Piccinni a Bari, in una interpretazione così piena d’isteria da diventare magistrale. Sonia Bergamasco, premio Ubu 2022, nell’esibizione del corpo raggiunge vette interpretative vertiginose che si bloccano nella tranquillità ironica di Vinicio Marchioni.

Piccinni Virginia WoolfGuarda la gallery

Un testo famoso di Edward Albee, la regia di Antonio Latella, e Martha e George due coniugi di mezza età che nei fumi dell’alcol di una notte passata con Nick e Honey, due giovani ospiti, esercitano il massacro sulla loro vita, sulle carriere, sui desideri, sulle speranze.

La recitazione è un crescendo serrato e senza soste, la coppia giovane e’ inadeguata a competere con quella anziana, riuscirà solo a parlare di una gravidanza inesistente di lei e del fascino di lui che avrà un momento sessuale con Martha.

Virginia ph Brunella Giolivo 7Guarda la gallery

Nasce anche la figura di un figlio mai esistito accanto all’insuccesso nel lavoro di George, che occupa un posto dovuto al padre di lei e l’ossessiva canzoncina “Chi ha paura del lupo cattivo?”,che lei canticchia mentre tempesta i tasti del pianoforte.

L’atmosfera è tesa, drammattica, confusa ed i tendaggi alti di velluto verde scuro segnano la scena in maniera vistosa e suggestiva (scene di Annalisa Zacchena). "Virginia Wolf è una autrice che crea un nuovo modo di narrare, un nuovo linguaggio ed è una combattente instancabile per l’emancipazione femminile - ha detto Latella - ma questa donna ubriaca e crudele che si scontra contro l’imperturbabilità del marito, contro il suo scherno, le sue accuse, il suo tradimento è come se non lasciasse traccia perché vittima del suo completo fallimento".