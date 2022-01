Teatro Piccinni - Crazy New Year con 'Ditegli sempre di sì' di Eduardo

La stagione teatrale del Comune di Bari, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, riparte in questo avvio del 2022 con Gianfelice Imparato e Carolina Rosi che da giovedì 6 a domenica 9 gennaio saranno sul palco del Teatro Piccinni con "Ditegli sempre di sì", per la regia di Roberto Andò, uno dei primi testi scritti da Eduardo De Filippo, un’opera vivace, colorata il cui protagonista è un pazzo metodico con la mania della perfezione.

In Ditegli sempre di sì la pazzia di Michele Murri è vera; infatti, è stato per un anno in manicomio e solo la fiducia di uno psichiatra ottimista gli ha permesso di ritornare alla vita normale. Michele è un pazzo tranquillo, socievole, cortese, all’apparenza l’uomo più normale del mondo, ma in verità la sua follia è più sottile perché consiste essenzialmente nel confondere i suoi desideri con la realtà che lo circonda; eccede in ragionevolezza, prende tutto alla lettera, ignora l’uso della metafora, puntualizza e spinge ogni cosa all’estremo. Tornato a casa dalla sorella Teresa si trova a fare i conti con un mondo assai diverso dagli schemi secondo i quali è stato rieducato in manicomio; tra equivoci e fraintendimenti alla fine ci si chiede: chi è il vero pazzo? E qual è la realtà vera?

Da giovedì 6 a domenica 9 gennaio 2022

Elledieffe - La Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, Fondazione Teatro della Toscana

Gianfelice Imparato, Carolina Rosi

DITEGLI SEMPRE DI SÌ

di Eduardo De Filippo

con (in ordine di locandina) Carolina Rosi, Gianfelice Imparato, Edoardo Sorgente, Massimo De Matteo, Federica Altamura, Andrea Cioffi, Nicola Di Pinto, Paola Fulciniti, Viola Forestiero, Vincenzo D'Amato, Gianni Cannavacciuolo, Boris De Paola

Scene e luci Gianni Carluccio, costumi Francesca Livia Sartori - regia ROBERTO ANDÒ

Lo spettacolo rientra nell’iniziativa speciale Crazy New Year che il Teatro Pubblico Pugliese ha deciso di promuovere in collaborazione con i Comuni di Bari, Lecce e Foggia, per consentire agli spettatori di acquistare biglietti per il teatro a prezzi specialissimi. La promozione è valida solo per 48 ore. Dal mezzogiorno del 5 al mezzogiorno del 7 gennaio si potranno acquistare biglietti per spettacoli di prosa e danza del mese di gennaio a partire da 10 euro.

Ecco come fare, online o nei nostri botteghini:

1. Scopri le stagioni e scegli lo spettacolo https://bit.ly/ stagioniTPP

2. Cerca lo spettacolo su www.vivaticket.it

3. Acquista i biglietti a prezzo speciale ridottissimo.

Oltre a Ditegli sempre di sì, gli altri spettacoli della stagione teatrale di Bari inseriti nell’iniziativa sono:

Dal 13 al 16 gennaio Se questo è un uomo / Valter Malosti

Domenica 23 gennaio Anastasia e la maledizione dei Romanov / coreografie di Roberta Ferrara

Dal 27 al 30 gennaio Re Lear / Glauco Mauri, Roberto Sturno, regia Andrea Baracco

Info: www.teatropubblicopugliese.it

Botteghino del Teatro Piccinni

Tel. 328.6917948 - 080 577 2465

(gelormini@gmail.com)