The Neverending Storytelling Festival a Bari con Lagioia e Carriero

In un ecosistema sempre più liquido, tra metaverso e intelligenza artificiale, contano ancora le parole? E come possono le storie migliorare i risultati del business e le nostre vite? Le risposte e gli spunti di riflessione arriveranno dal The Neverending Storytelling Festival. Il più grande evento del Sud Italia dedicato alla narrazione d’impresa che andrà in scena a Bari, sul palco dello spazio polifunzionale AncheCinema, il 27 e il 28 ottobre. Due giorni di formazione, networking con aziende e professionisti, speech, workshop e laboratori con speaker nazionali e internazionali esperti in digital marketing, storytelling, intelligenza artificiale, podcasting, attivismo e social selling.

“Neverending Storytelling Festival è il luogo in cui convergono le storie: dove si parla di futuro, di sostenibilità e di territorio. Dove si attua, perché la comunicazione fine a sé stessa non basta più. Lo storytelling è una visione, il mindset che guida le azioni quotidiane della comunicazione e non solo” – per raccontarlo con le parole dell’ideatore e founder di La Content, Cristiano Carriero.

Numerosi i nomi di rilievo che hanno creduto in questo progetto ambizioso e ne condividono la visione con l’obiettivo di mettere a disposizione il proprio know-how per ispirare e contribuire alla costruzione di uno spazio di confronto inclusivo e di dialogo sostenibile volto all’agire. Uno spazio e un tempo aperto a chiunque senta la necessità di innovare e migliorare il proprio business model partendo dal potere rivoluzionario delle parole e dalla loro capacità di trasformarsi in storie di successo anche per il marketing.

Sul palco del The Neverending Storytelling Festival saliranno dunque autori come Nicola Lagioia, attiviste come l’iraniana Pegah Moshir Pour, esperti di marketing strategico come Nicolò Andruela e Giorgio Soffiato, sceneggiatori e podcaster come Federico Favot, pionieri dell’intelligenza artificiale come Claudio Riccio, l’ideatore di Vita Lenta Gianvito Fanelli, la più autorevole professionista in ambito di Personal and Business Storytelling, Francesca Marchegiano. E tanti altri ospiti ancora che è possibile scoprire nel programma completo, disponibile a questo link . Al termine della prima giornata, il 27, è inoltre previsto il Fuori Festival, un momento di meet and greet e intrattenimento dedicato a tutti gli iscritti e occasione preziosa anche per tutte quelle aziende che sono alla ricerca dei migliori talenti nel mondo della comunicazione.

Neverending Storytelling Festival è dunque un crocevia fra generazioni e competenze per disegnare, partendo dal linguaggio, una nuova etica del lavoro e del marketing in cui le storie, quelle vere, hanno un ruolo di grande responsabilità.

Bari e la Puglia rappresentano solo l’inizio di questo viaggio che si pone già da oggi l’obiettivo di diventare scalabile, al fine di raccontare le storie e i successi di altri territori. “Bari è una città che, da secoli, è abituata ad accogliere e a vivere di contaminazioni. Crediamo nelle potenzialità della nostra terra e che sia necessario ripartire proprio da qui e dal Sud per fare rete e cultura sull’importanza delle parole e delle storie. Siamo dunque orgogliosi di poter inaugurare il The Neverending Storytelling Festival proprio da qui. Una città che ci ha visto partire per poi tornare con la volontà di riportare un valore aggiunto per la comunità e le imprese. Con La Content, la Nostra Impresa, stiamo inoltre portando avanti diverse attività, per dare un continuum al Festival e diventare un punto di riferimento per tutti i professionisti che vogliono imparare a raccontarsi facendosi guidare da una storia, una storia che decreterà il loro successo” - ha chiosato Carriero.

Sarà infatti proprio il palco del The Neverending Storytelling Festival a rivelare una di queste importanti novità, che vedrà la luce nel gennaio 2024 e che sarà presentata da Nicola Lagioia in occasione della sua partecipazione, il 27 ottobre. Si tratta della partnership tra La Content e Lucy. Sulla cultura, la rivista multimediale che si occupa di cultura, arti e attualità diretta da Lagioia. La collaborazione si articolerà attraverso l’organizzazione di corsi di scrittura, seminari, lezioni ed eventi in cui saranno coinvolti i migliori autori e autrici di romanzi, podcast e sceneggiature presenti sul panorama nazionale uniti da un unico obiettivo: aiutare i partecipanti a prendere dimestichezza con la propria voce e imparare a dare forma a una storia mai scritta prima.

Il progetto Neverending Storytelling Festival è sostenuto da Maldarizzi Automotive, Lucy. Sulla cultura e Pikyrent insieme ai partner Puglia Women Lead, Libri di Marketing e Likeabee.

Per avere maggiori informazioni e acquistare il proprio biglietto è possibile visitare: Neverending Storytelling - La Content .

