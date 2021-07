Tokyo 2020, la Puglia subito sul podio: oro Dell'Aquila argento Samele

La Puglia porta l'Italia sul podio delle Olimpiadi a Tokyo. La prima medaglia d'oro è quella conquistata dall'atleta di Mesagne (Brindisi) Vito Dell'Aquila, nella finale del taekwondo, -58 kg, battendo il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi.

Il 20enne di Mesagne si è imposto in finale col punteggio di 16 a 12, dopo una rimonta decisiva nel terzo e ultimo round

La seconda medaglia - stavolta d'argento - è quella di Luigi Samele, di Foggia, che in finale ha dovuto inchinarsi, per mantenendo una dignitosissima schiena dritta al talento e all'esperienza dell'ungherese Aron Szilagyi, già campione olimpico di Londra 2012 e Rio 2016. L'argento di Gigi Samele, la cui madre è troiana, è stato salutato con entusiasmo nella cittadina dauna con una augurio corale al campione della scherma anche per i 34 anni compiuti e festeggiati con il prestigioso risultato olimpico.

Luigi Samele, in forza alle Fiamme Gialle, è sposato con la sciabolatrice Olga Kharolan, oro olimpico a Pechino: lo schermidore foggiano torna sul podio dopo 9 anni, da quando a Londra conquistò l’oro nella prova a squadra.

Ha solo venti anni ed è nato a Mesagne il 3 novembre 2000, invece, il primo oro olimpico dell'Italia a Tokyo 2020, Vito Dell'Aquila. A Mesagne c’è la palestra New Marzial di Roberto Baglivo, il maestro di un certo Carlo Molfetta, anche lui di Mesagne, campione olimpico della categoria 80kg a Londra 2012 e da sempre idolo dello stesso Dell’Aquila, che ora è ruscito ad emuluare.

